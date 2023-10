Resumo das novelas

SEGUNDA-FEIRA, 16

GLOBO

ELAS POR ELAS

Adriana aconselha Ísis a conversar com Giovanni sobre o resultado do exame de DNA. Jonas flagra Sérgio discutindo com Miriam, mas os dois disfarçam. Míriam conta a Jonas que conheceu Sérgio no parto de Giovanni. Ísis beija Giovanni, confirmando que os dois não são irmãos. Yeda assessora Taís. Pedro se interessa por Taís. Helena pede que Sérgio a ajude a salvar seu casamento. Tony sonda Yeda sobre Ísis. Cris se irrita por não conseguir falar com Giovanni. Natália afirma ser amiga de Carol. Giovanni apresenta Ísis como sua namorada, e Helena se desespera.

FUZUÊ

Bebel pergunta a Maria Navalha se César é o pai de Luna. Miguel se incomoda quando Luna diz que acompanhará Jefinho ao programa de TV. Rui incentiva Olívia a ir até a casa de Nero. Cata Ouro faz um desenho da Dama de Ouro com um bebê no colo e Cecília se surpreende. Preciosa exige que Heitor consiga o dinheiro para negociar com Merreca. Pascoal manda o empresário avisá-lo onde ficam as passagens e compartimentos secretos da Fuzuê. Maria Navalha confidencia a Rejane sobre seu encontro com Bebel. Bebel teme que Preciosa descubra que Luna é sua irmã. Cecília mostra para Barreto os novos desenhos de Cata Ouro. Durante o programa de TV, Jefinho se atrapalha com as câmeras e para de cantar.

TERRA E PAIXÃO

Marino nega que seja pai do filho de Graça, e justifica a Irene sua presença no quarto de Danielzinho dizendo que recebeu uma mensagem anônima com ameaças à criança. Graça diz a Marino que desconfia de Agatha. Rodrigo avisa a Aline e a Caio que o Juiz acatou a liminar para Antônio e Irene paralisarem a sondagem dos diamantes em suas terras. Gladys diz a Tadeu que deseja participar do projeto pro site Rainha Delícia. João foge de casa para dormir com Caio. Enzo e Berenice pensam em dar um golpe em Tadeu e Gladys. Irene pede ajuda a Silvério para fazer um teste de DNA no neto.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

