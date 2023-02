Resumo das novelas

SÁBADO, 25

GLOBO

MAR DO SERTÃO

Fubá Mimoso confessa a padre Zezo que irá matar José, e Lorena escuta. Xaviera desconfia do que Tertulinho fala sobre Fubá Mimoso. Deodora obriga Floro e Vespertino a se unirem a ela contra Noé. Padre Zezo tenta convencer Fubá Mimoso a desistir da ideia de atentar contra José. Latifa e Tereza decidem ajudar Anita com Joel.

Tertulinho se irrita por não conseguir convencer Joel a abandonar José e voltar para a fazenda Palmeiral. Padre Zezo se atormenta com o dilema diante da confissão de Fubá Mimoso. Tertulinho paga Fubá Mimoso pelo serviço que encomendou. Joel se surpreende ao ver Anita. Lorena revela a Firmino que ouviu Fubá Mimoso dizer que irá matar José.

VAI NA FÉ

Ben e Fabrício tentam encontrar informações sobre o escritório de advocacia. Sol evita falar de Jenifer para Ben. Vitinho e Wilma se preocupam com o estado em que Érika deixa Lui. Bruna revela para Ben a situação precária de Sol, e ele se oferece para ajudá-la. Jenifer tenta arrancar um fio de cabelo do DJ. O DJ aponta Ben, Theo e Simas nas fotos, e Jenifer fica animada com os novos suspeitos. Lumiar pega com Theo informações sobre o suposto escritório de advocacia e fala para Ben. Jenifer desconfia de que seu pai biológico estudou no Icaes. Lumiar flagra Ben falando com Sol no telefone. Jenifer pergunta a Lumiar se Ben frequentava o baile funk de Piedade.

TRAVESSIA

Oto mostra a Helô um áudio de Moretti ameaçando-o. Helô diz a Yone que Moretti está encrencado. Guerra não aceita o pedido de demissão de Gil, e acaba aumentando o salário do rapaz. Dina reclama de Guida para Núbia. Gil se sente ameaçado por Ari. A cigana avisa a Brisa que uma mulher irá levá-la até seu parente consanguíneo. Ari inventa uma desculpa a Chiara, ao ser questionado pela namorada sobre a mensagem de Prates no celular do arquiteto confirmando uma transferência de ações. Helô dá ordem de prisão a Moretti.

PEQUENA TRAVESSA

A novela não é exibida aos sábados.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Leia Também