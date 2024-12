Recital de Natal é atração no CDCC-USP São Carlos

Compartilhar no facebook

Crédito: Divulgação

O Centro de Divulgação Científica e Cultural realizará nesta terça-feira, 3, o tradicional Recital de Natal, com a Camerata de Cordas Octo+. A atividade é gratuita e não é necessário inscrição ou retirar ingresso com antecedência: para participar, basta o comparecimento ao local.

A Camerata Octo+ desenvolve um repertório musical focado em cordas, e interpreta arranjos exclusivos, além de adaptações de diversos estilos musicais. A orquestra tem desempenhado um papel significativo na promoção da música de câmara, especialmente no repertório erudito. No CDCC, serão apresentadas tanto obras tradicionais desse período festivo quanto outras composições que se conectam com a temática. Prestigie esse momento cultural!

O que: Recital de Natal com a Camerata de Cordas Octo+

Quando: Terça-feira, 3 de dezembro, às 19h

Onde: Auditório do CDCC-USP, no prédio localizado na rua 9de Julho, 1227, Centro, São Carlos

