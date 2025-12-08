(16) 99963-6036
segunda, 08 de dezembro de 2025
Entretenimento

Rally Terra Verde encerra Brasileiro de Rally Baja 2025 com disputas intensas em São Carlos

08 Dez 2025 - 20h10Por Jessica
Rally Terra Verde encerra Brasileiro de Rally Baja 2025 com disputas intensas em São Carlos - Crédito: Nelson Santos Jr Crédito: Nelson Santos Jr

A temporada 2025 do Brasileiro de Rally Baja terminou em alto nível neste fim de semana, durante o 4º Rally Terra Verde, realizado na Fazenda Álamo, em São Carlos (SP). O evento reuniu motos e UTVs em um percurso técnico de 65 km — repetido duas vezes no sábado (06) e duas no domingo (07) — totalizando 260 km cronometrados. Subidas, descidas, curvas travadas, trechos sinuosos e saltos variados colocaram à prova a habilidade dos competidores e a resistência dos equipamentos.

Bissotto vence a etapa e conquista o título nas motos

O baiano Guilherme Bissotto foi o grande nome das motos, vencendo os dois dias de prova e garantindo também o título brasileiro da temporada. O piloto destacou a pressão pela vitória no domingo:“Sabia que precisava vencer o segundo dia, foi luta até o final. Minha família batalhou bastante por isso”, comemorou.

Seu principal rival, Nicolas Rodriguez, ainda reagiu, mas problemas no sábado o afastaram da disputa, finalizando o campeonato a apenas quatro pontos do campeão.

Bruno Varela domina nos UTVs; Hort é campeão brasileiro

Nos UTVs, o vencedor da etapa foi Bruno Varela, que liderou os dois dias de prova em alto ritmo e elogiou o nível técnico do percurso.

“Foi um rally maravilhoso, disputado do começo ao fim, com saltos de todos os tipos e piso bem seco”, resumiu.

A segunda colocação na etapa garantiu a André Hort o inédito título brasileiro de Baja. O catarinense celebrou o resultado após uma temporada de recuperação:“É um sentimento muito bom, o campeonato foi apertado. No início foi difícil, mas a segunda metade foi excelente.”

Organização comemora a consolidação do evento

Fernando Bentivoglio, diretor da Rallymakers, destacou o crescimento do Terra Verde:“A cada ano, o evento se consolida mais no calendário. Entregamos uma temporada completa e já começamos o planejamento para 2026.”

Classificação final – 4º Rally Terra Verde

Motos

  1. Guilherme Bissotto – Yamaha WR 450F – 4h01min13
  2. Andres Suarez – Husqvarna FE 501 – 4h27min02
  3. Luiz Cunha – Honda CRF 450RX – 4h43min30
  4. Izac Martins – Honda CRF 250F – 4h47min14
  5. Lucas Espíndola – Honda CRF 250F – 4h50min11

UTVs

  1. Bruno Varela – Can-Am Maverick R – 3h51min05
  2. André Hort – Can-Am Maverick R – 3h52min33
  3. Kaíque Bentivoglio – Polaris RZR Pro R – 3h53min21
  4. Conrado Matsumoto – Can-Am Maverick R – 3h56min14
  5. Thiago Torres / Eduardo Shiga – Can-Am Maverick R – 3h56min51

 

