Rally Terra Verde encerra Brasileiro de Rally Baja 2025 com disputas intensas em São Carlos

A temporada 2025 do Brasileiro de Rally Baja terminou em alto nível neste fim de semana, durante o 4º Rally Terra Verde, realizado na Fazenda Álamo, em São Carlos (SP). O evento reuniu motos e UTVs em um percurso técnico de 65 km — repetido duas vezes no sábado (06) e duas no domingo (07) — totalizando 260 km cronometrados. Subidas, descidas, curvas travadas, trechos sinuosos e saltos variados colocaram à prova a habilidade dos competidores e a resistência dos equipamentos.

Bissotto vence a etapa e conquista o título nas motos

O baiano Guilherme Bissotto foi o grande nome das motos, vencendo os dois dias de prova e garantindo também o título brasileiro da temporada. O piloto destacou a pressão pela vitória no domingo:“Sabia que precisava vencer o segundo dia, foi luta até o final. Minha família batalhou bastante por isso”, comemorou.

Seu principal rival, Nicolas Rodriguez, ainda reagiu, mas problemas no sábado o afastaram da disputa, finalizando o campeonato a apenas quatro pontos do campeão.

Bruno Varela domina nos UTVs; Hort é campeão brasileiro

Nos UTVs, o vencedor da etapa foi Bruno Varela, que liderou os dois dias de prova em alto ritmo e elogiou o nível técnico do percurso.

“Foi um rally maravilhoso, disputado do começo ao fim, com saltos de todos os tipos e piso bem seco”, resumiu.

A segunda colocação na etapa garantiu a André Hort o inédito título brasileiro de Baja. O catarinense celebrou o resultado após uma temporada de recuperação:“É um sentimento muito bom, o campeonato foi apertado. No início foi difícil, mas a segunda metade foi excelente.”

Organização comemora a consolidação do evento

Fernando Bentivoglio, diretor da Rallymakers, destacou o crescimento do Terra Verde:“A cada ano, o evento se consolida mais no calendário. Entregamos uma temporada completa e já começamos o planejamento para 2026.”

Classificação final – 4º Rally Terra Verde

Motos

Guilherme Bissotto – Yamaha WR 450F – 4h01min13 Andres Suarez – Husqvarna FE 501 – 4h27min02 Luiz Cunha – Honda CRF 450RX – 4h43min30 Izac Martins – Honda CRF 250F – 4h47min14 Lucas Espíndola – Honda CRF 250F – 4h50min11

UTVs

Bruno Varela – Can-Am Maverick R – 3h51min05 André Hort – Can-Am Maverick R – 3h52min33 Kaíque Bentivoglio – Polaris RZR Pro R – 3h53min21 Conrado Matsumoto – Can-Am Maverick R – 3h56min14 Thiago Torres / Eduardo Shiga – Can-Am Maverick R – 3h56min51

