Quermesse da São Nicolau acontece neste sábado

Entre os destaques musicais da programação estão Gabriel Violeiro, Ricardo Fernandes e a Banda Expresso BR. Os participantes poderão saborear uma variedade de comidas típicas da festa, como cachorro-quente, pastel, espetinho, churros, chopp e muito mais.

Os organizadores também informaram que a venda do famoso bolo de São Nicolau já está disponível na secretaria paroquial e durante as missas, com entrega marcada para o dia 25 de setembro.

Este ano, a festa ganha um toque especial com a presença do novo pároco, Padre Nilson, que promete trazer sua energia contagiante e dedicação à comunidade.

PROGRAMAÇÃO RELIGIOSA

A programação religiosa terá início no domingo (22) , às 19h com missa presidida pelo Padre Everson, seguida por celebrações, na segunda (23) missa com o Padre Davi Peccin e dia (24) missa com Padre Nilson, às 19h30.

Na quarta-feira (25) dia de São Nicolau, às atividades começam cedo, às 9h com uma missa que incluirá a bênção do bolo. Às 15h, ocorrerá a unção dos enfermos e, às 19h30, uma missa especial será celebrada pelo Bispo Diocesano Dom Luiz Carlos Dias, que compartilhará uma mensagem de esperança e união.

VIDA DE SÃO NICOLAU

São Nicolau de Flüe é admirado por sua vida de simplicidade e devoção à oração e à paz. Sua festa é uma oportunidade para refletir sobre seus ensinamentos e renovar o compromisso com a fé. A comunidade convida todos a participar dessa celebração especial ao lado de amigos e familiares. Não perca essa chance de vivenciar momentos inesquecíveis!

No próximo sábado, dia 21 de setembro a partir das 19h acontece a Quermesse da São Nicolau. A festa contará com uma quermesse repleta de atrações, incluindo música ao vivo, deliciosa gastronomia e diversão para todas as idades, com entrada gratuita, na quadra da Igreja.