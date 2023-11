Queda de meteoro na Terra está em enredo de filme exibido no Cine Observatório

Domingo, 12 de novembro, o Cine Observatório exibirá o filme Não olhe para cima. O evento terá início às 17 horas e, após a exibição, haverá um bate-papo conduzido pelos organizadores, abordando curiosidades e fatos interessantes sobre o filme.

A atividade é gratuita e acontecerá no anfiteatro do Observatório Dietrich Schiel do Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP de São Carlos (CDCC-USP), localizado na Área 1 da USP de São Carlos, acesso para pedestres próximo à esquina da Av. Dr. Carlos Botelho com a Rua Visconde de Inhaúma.

Sinopse do filme

No contexto do nosso mundo atual, dois cientistas descobrem que um cometa gigantesco está em rota de colisão com a Terra, pondo em risco toda forma de vida em nosso planeta. Agora, os dois precisam combater diversas dificuldades presentes em nossa sociedade para avisar o mundo do perigo à espreita e traçar um plano de ação para salvar a humanidade (tendo apenas 6 meses para tudo isso)! Para saber detalhes do que os cientistas fizeram para tentar salvar o planeta, compareça ao Cine Observatório. Duração: 144 minutos (2h e 22min). Classificação indicativa: Não recomendado para menores de 16 anos.

Organizadoras: Julia Mancilla Pivato e Felipe Augusto Hencklain, ambos da equipe do Observatório.

Sessões programadas: além da sessão do dia 12/11, o filme também será exibido nos dias 19/11, 03/12 e 10/12.

Sobre o Cine Observatório

É um programa do Observatório Dietrich Schiel, iniciado em 2011, que faz exibições de filmes, animações e documentários com temática espacial. São complementadas com uma atividade didática relacionada aos conteúdos astronômicos mencionados no filme, procurando gerar discussão e reflexão sobre diversos temas científicos e culturais. O filme programado permanece em cartaz até o penúltimo domingo de cada mês.

Recomendações e avisos para a participação na atividade:

1) a sessão acontecerá antes do horário de observação do céu, que começa às 20h;

2) o número máximo de participantes para esse evento é de 40 pessoas; a depender do número de interessados, poderão ser distribuídas senhas para a palestra, entregues por ordem de chegada.

Mais informações:

Tel.: (16) 3373-9191

www.facebook.com/cdcccda

www.instagram.com/cdcc.ods

O que: Cine Observatório – exibição do filme “Não olhe para cima”, seguida de bate-papo

Quando: Domingo, 12 de Outubro, às 17h

Onde: Anfiteatro do Observatório, localizado na Área 1 da USP de São Carlos. Acesso para pedestres próximo à esquina da Av. Dr. Carlos Botelho com a Rua Visconde de Inhaúma.

