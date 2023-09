Projeto Roda de Choro da UFSCar convida participantes

Primeira roda será no dia 4 de outubro na UFSCar - Crédito: Divulgação

O projeto de extensão Roda de Choro da UFSCar irá promover, a partir do dia 4 de outubro, rodas de choro em espaços diversos da cidade de São Carlos, incluindo o campus da UFSCar. As atividades serão sempre às quartas-feiras, das 19h às 21h. Podem participar pessoas que saibam tocar algum instrumento musical - percussivo, harmônico ou melódico; é necessário possuir o instrumento. O público em geral também pode assistir aos encontros.

"O choro surge em meados de 1880, nos subúrbios do Rio de Janeiro por grupos musicais boêmios descompromissados, que tinham prazer em fazer música, a partir de três elementos formadores: a polca (dança europeia), o sotaque do colonizador (a melancolia da música dos portugueses) e a influência musical dos escravos negros", relata Fernando Galizia, professor do Departamento de Artes e Comunicação (DAC) da UFSCar. Para o professor, o principal expoente desse gênero musical é, "certamente, Pixinguinha e sua música 'Carinhoso'. Mas também temos Jacob do Bandolim com 'Doce de coco', Waldir Azevedo com 'Brasileirinho' e muitos outros".

Os objetivos do projeto são difundir a cultura brasileira por meio do gênero musical choro e gerar aprendizado musical sobre choro. Além disso, os encontros buscam gerar bem-estar e promover igualdade entre os participantes. "A princípio, o projeto ocorrerá ao longo do segundo semestre de 2023, mas com previsão de continuidade depois", conta o coordenador da iniciativa.

A primeira roda, no dia 4/10, será no Teatro de Bolso, localizado na área Sul do Campus São Carlos da UFSCar. Os interessados deverão preencher a ficha de inscrição, disponível em https://encurtador.com.br/ijJ26. Não há limite de vagas e a participação é gratuita. As rodas são abertas ao público. Dúvidas podem ser esclarecidas junto ao coordenador da atividade pelo e-mail fernandogalizia@ufscar.br.

