Prefeitura realiza Carnaval 2026 de 13 a 17 de fevereiro

A Prefeitura de Itirapina definiu, nesta quinta-feira, 29 de janeiro, a programação do Carnaval 2026. A festa terá como epicentro a Praça da Matriz. No dia 13 de fevereiro, sexta-feira, haverá a abertura do carnaval com marchinhas no coreto, a partir das 19h. Às 21h será realizado o último ensaio da Escola de Samba Voz do Morro.
No dia 14 de fevereiro, a partir das 20h, a Escola de Samba Voz do Morro iniciará o desfile pela Avenida 01 e será seguida pelos blocos carnavalescos Última Hora, Bloco Beija Eu e Bloco Inimigos do Fim. À meia-noite, na Tenda Mix, haverá a apresentação do DJ Lavezzo.
No domingo, 15 de fevereiro, a festa começa às 15h, com a Tenda Mix e a Matinê Infantil, comandada pelo DJ Netto Buck. Às 20h30, a Tenda Mix contará com o DJ Several Sense; às 22h30, com o DJ Guinexx; e à 1h, com o DJ Ligero & Gi.
A festa segue na segunda-feira, 16 de fevereiro, com desfiles da Escola de Samba Voz do Morro e dos blocos carnavalescos Última Hora, Bloco Beija Eu e Bloco Inimigos do Fim, a partir das 20h, saindo da Avenida 01. Às 23h haverá a Tenda Mix, comandada pelo DJ Guinexx.
Na terça-feira, último dia da festa, às 15h, na Tenda Mix, haverá Matinê Infantil comandada pelo DJ Netto Buck. Às 18h, quem assume o comando da Tenda Mix será o DJ Guinexx. Às 21h, será encerrado o Carnaval 2026.
Entre as principais novidades para o carnaval deste ano está a mudança no local da festa. O Carnaval deixa a Avenida 03 e passa a acontecer na Rua 04, com a concentração em frente à igreja, trazendo a folia ainda mais para o coração da cidade. A nova configuração foi pensada para melhorar a circulação, ampliar a segurança e proporcionar mais conforto aos foliões.
A estrutura contará com a Tenda Mix instalada na Rua 04, além de um palco posicionado estrategicamente, voltado para o lado da praça dos quiosques, fortalecendo a integração dos espaços públicos e valorizando a Praça Central como ponto de encontro da festa.
“Com a liberação da Avenida 03, o fluxo de veículos será facilitado, enquanto o público ficará mais concentrado na área central, criando um ambiente mais organizado, familiar e propício para a diversão. A proposta também busca aquecer o comércio local e incentivar a participação de moradores e visitantes”, destaca o secretário de Turismo e Meio Ambiente, Beto Zoom.
Segundo a Secretaria de Turismo, o planejamento antecipado garante uma festa mais estruturada, segura e democrática, valorizando os blocos carnavalescos e mantendo viva a tradição do Carnaval de Itirapina. “Com essa mudança, atendemos pedido da Polícia para maior concentração na frente da igreja, mais segurança e, com a liberação da Avenida 03, melhora o fluxo de veículos”, explica Zoom.