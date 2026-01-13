(16) 99963-6036
Pré-Carnaval do São Carlos Clube terá show com Diogo Nogueira

13 Jan 2026 - 09h33Por Da redação
Cantor Diogo Nogueira - Crédito: Reprodução Theatro Central/divulgaçãoCantor Diogo Nogueira - Crédito: Reprodução Theatro Central/divulgação

O São Carlos Clube confirmou a realização de um grande show com o cantor Diogo Nogueira durante o Pré-Carnaval da entidade. A apresentação está marcada para o dia 7 de fevereiro e foi anunciada oficialmente por meio das redes sociais do clube.

O evento abre a programação de Carnaval, que terá continuidade nos dias 13, 14, 15 e 16 de fevereiro, com atrações que prometem animar associados e convidados ao longo do período carnavalesco.

A diretoria do São Carlos Clube ainda não divulgou os valores dos ingressos. No entanto,  não sócios poderão participar do evento, desde que o ingresso seja adquirido por intermédio de um associado.

 

