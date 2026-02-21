Praça do Mercado recebe Lan House Itinerante com experiência gamer gratuita até 1º de março

A Praça Maria Apparecida Resitano, conhecida como Praça do Mercado Municipal, na região central de São Carlos, recebeu nesta sexta-feira (20/02) a Lan House Itinerante do projeto Conexão e-Sports. A iniciativa oferece ao público uma experiência gamer gratuita, com foco em crianças e adolescentes, e permanece na cidade até o dia 1º de março.

O funcionamento ocorre de segunda a sábado, das 9h às 12h e das 13h às 19h. A atividade é totalmente gratuita, com vagas limitadas e preenchidas por ordem de chegada. As inscrições devem ser realizadas presencialmente na tenda de credenciamento instalada no local.

Montada em uma carreta equipada com estrutura moderna e interativa, a Lan House móvel conta com 30 computadores e disponibiliza jogos em plataformas offline, como Fall Guys, EA SPORTS FC 24 e Rocket League. Cada sessão tem duração de 40 minutos e atende grupos de até 30 participantes por turno.

O projeto é realizado pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, com incentivo da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte (LPIE), e também pela Lei de Incentivo ao Esporte do Ministério do Esporte, do Governo Federal do Brasil, em parceria com a Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de São Carlos.

De acordo com o secretário municipal de Cultura e Turismo, Leandro Severo, a proposta vai além do entretenimento. “A iniciativa busca democratizar o acesso à tecnologia e incentivar valores como estratégia, trabalho em equipe e socialização entre os participantes”, destacou.

O público-alvo são crianças e adolescentes de 6 a 18 anos, especialmente moradores de regiões com menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), mas a atividade é aberta a pessoas de todas as idades.

A diretora do Departamento de Artes e Cultura, Mariana Navarro, ressaltou que a ação alia diversão e aprendizado. Segundo ela, a carreta percorre diversas cidades do Brasil levando inclusão digital loop e oportunidades de convivência. “É um espaço onde a tecnologia se torna aliada de uma diversão saudável, promovendo novas conexões, amizades e o desenvolvimento de habilidades importantes para a vida em sociedade”, afirmou.

Leia Também