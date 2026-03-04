Praça da XV celebra o Dia Internacional da Mulher com debate e música neste domingo

A Feira Permanente da Economia Solidária da Praça XV de Novembro, em São Carlos, realiza neste domingo, 8 de março, uma programação especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.

Com o tema “Mulheres que transformam o mundo com as próprias mãos”, o evento busca valorizar o protagonismo feminino na sociedade, destacando iniciativas de mulheres que atuam na economia solidária, na defesa de direitos e na transformação social.

A programação terá início às 16h, com uma roda de conversa com Promotoras Legais Populares, que abordarão temas relacionados aos direitos das mulheres, cidadania e participação social. O espaço será aberto ao diálogo e à troca de experiências entre participantes e a comunidade.

Após o debate, o público poderá aproveitar um momento cultural com show do cantor Cacá, que apresentará um repertório de MPB e samba, animando o público até 21h.

A iniciativa integra as atividades da feira, que reúne artesanato, gastronomia e produtos da economia solidária, fortalecendo pequenos produtores e promovendo a cultura local.

O evento é aberto ao público

Leia Também