Planeta dos Macacos" estreia no Cine Araújo de São Carlos

Planeta dos Macacos - Crédito: divulgação

Após a guerra pelo Planeta dos Macacos no último filme da franquia, “Planeta dos Macacos: O Reinado” dará um salto no tempo. No novo período, muitas sociedades macacas floresceram desde que Cesar conduziu seu povo a um refúgio seguro, enquanto os humanos foram forçados a viver nas sombras, lutando pela sobrevivência. A data de estreia do filme está marcada para o dia 09 de maio, no Cine Araújo do Shopping Iguatemi.

O novo filme é dirigido por Wes Ball (Maze Runner: Correr ou Morrer) e, mesmo sendo a primeira vez que dirige uma saga, ele garante que a obra irá honrar a trilogia anterior.

O longa tem duração de 2h 25min e, para garantir seu ingresso, basta acessar o site ou o app da Ingresso.com, mas se preferir, ele pode ser adquirido nas bilheterias e terminais de autoatendimento dos cinemas Cine Araújo.

Sinopse

Embora Cesar tenha sido fundamental para garantir a segurança da nova geração de macacos evoluídos, sua história e feitos ainda são desconhecidos por muitos. Em meio a isso, um líder macaco surge, buscando escravizar outros grupos para obter tecnologia humana. É então que um jovem chimpanzé, testemunhando seu clã ser capturado, parte em uma jornada em busca da liberdade.

Chega então o momento crucial das escolhas que moldarão o destino dos macacos e da humanidade que está relegada a uma existência isolada e primitiva até ali. Diante disso, uma jovem humana se torna a chave para desvendar todos os mistérios e conflitos que se desenrolam. Prepare-se, pois a batalha pelo futuro está prestes a começar!

Confira a classificação indicativa. Programação sujeita à alteração sem aviso prévio.

Serviço

Filme: Planeta dos Macacos

Data de estreia: 9 de maio

Horário: Confira a programação da filial de sua cidade pelo site

Local: Shopping Iguatemi

Leia Também