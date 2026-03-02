“Pipoca amanteigada” é novo curta que promove o cinema independente em São Carlos

O curta-documentário “Pipoca amanteigada”, dirigido por Theodoro Traina, chega como uma celebração ao cinema independente produzido na região de São Carlos. A obra propõe uma reflexão sensível sobre a relevância e o impacto do cinema na vida de quem consome e de quem produz audiovisual.

Traina ganhou destaque em 2025 ao conquistar prêmios com o filme Não se preocupe. Mesmo com outro lançamento já previsto para abril de 2026 — Pássaros da meia-noite — o diretor decidiu antecipar ao público essa nova produção, descrita como uma verdadeira carta de amor ao cinema. Como o próprio filme resume: “com amor, por amor”.

Gravado em São Carlos, o documentário é protagonizado por Lia Ranzani e conta com parcerias já conhecidas do público, como Vinícius Maia, que também participou de “Não se preocupe”. Ao longo de depoimentos e narrativas, a obra busca evidenciar de maneira subjetiva os motivos que nos fazem continuar buscando a experiência cinematográfica, seja nas salas de exibição ou nas produções independentes.

Com estreia marcada para o dia 6 de março, “Pipoca amanteigada” será disponibilizado gratuitamente no YouTube, ampliando o acesso ao público e reforçando o compromisso com a democratização do cinema independente.

