Cantor Péricles abriu a 42ª edição da TUSCA

Crédito: Carol Maglio

O maior evento poliesportivo da América Latina em termos de público teve início ontem, dia 02 de novembro de 2023, agitando toda a região. A TUSCA - Taça Universitária de São Carlos e toda a região, um ícone no cenário universitário, marcou o início da sua 42ª edição em grande estilo.

Na primeira noite de festa, Péricles subiu ao palco, incendiando a multidão naquela que é considerada a maior festa universitária do país. Sua apresentação, um dos momentos mais aguardados da 42ª TUSCA, foi a escolha perfeita para dar início à série de grandiosas performances que marcarão esse evento excepcional. O cantor, em perfeita sintonia com o público, espalhou um clima de alto astral inigualável em São Carlos, no interior de São Paulo.

O destaque da noite então, ficou por conta do Corso, uma tradicional festa que abre os festejos da TUSCA, reunindo uma multidão de entusiastas que, com paixão fervorosa, demonstraram seu carinho por Péricles, saudando-o com vibrantes aplausos e gritos de "Periclão". O artista, que não escondeu sua identificação com o espírito tusqueiro, expressou sua alegria em fazer parte desse evento memorável.

O Corso, conhecido por suas 12 horas ininterruptas de música, deu início à parte de entretenimento da TUSCA, deixando a multidão ansiosa. Centenas de estudantes vindos de diversas partes do estado e do país se acomodaram em repúblicas e hotéis na cidade, ansiosos por vivenciar todas as emoções que a festa oferece.

A TUSCA 2023 promete ser mais um marco, não apenas nas histórias das universidades, mas também na economia da região. Estima-se que o evento movimente pelo menos R$ 10 milhões na economia de São Carlos, com a expectativa de receber 40 mil pessoas ao longo das festas e jogos, que acontecem de quinta-feira, dia 02, a domingo, dia 05 de novembro de 2023. Com 50 horas de música e entretenimento, a TUSCA reforça seu status de maior festa universitária do país.

Em termos de segurança, a Polícia Militar está desempenhando um papel crucial, com uma equipe dedicada ao policiamento dentro da Arena TUSCA. A aspirante a oficial da PM, Larissa Furlaneto, ressaltou a cooperação entre a equipe de segurança do local e a PM, garantindo que a segurança será prioridade e que a intervenção será feita caso necessário.

A TUSCA 2023 promete agitar São Carlos com sua atmosfera única de celebração, música e esportes, consolidando seu lugar como o principal evento universitário da América Latina. A diversão e a energia contagiante estão apenas começando, e o público está ansioso por tudo o que esta festa icônica tem a oferecer.

