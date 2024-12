Perdeu a caravana da Coca-Cola? Veja na integra

A Caravana de Natal Coca-Cola levou milhares de pessoas às ruas de São Carlos na noite desta quarta-feira (11).

Os repórteres fotográficos Maycon Maximino e Gabriel Henrique do São Carlos Agora acompanharam com exclusividade todo o trajeto, desde a saída no shopping Iguatemi até a chegada na Miguel Petroni. As imagens foram transmitidas ao-vivo através do Facebook, onde os internautas puderam acompanharam em tempo real a localização da caravana. Para acompanhar na integra, acesse o link: https://www.facebook.com/saocarlosagora/videos/1151784763031749

