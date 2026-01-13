Passeio de boias no Mogi Guaçu será no dia 31

Será realizado no dia 31 de janeiro, último sábado do mês, o evento mais divertido do ano: o tradicional passeio de boia pelo Rio Mogi Guaçu. O trajeto terá início na Cachoeira de Emas, em Pirassununga, às 9h, e terminará em Porto Ferreira, na Área de Lazer João Ferreira, nas proximidades da ponte metálica.

A descida de boia, que começou de forma modesta em 1994, com um pequeno grupo de canoeiros, cresceu com o passar do tempo. Hoje, centenas de pessoas se aventuram ao descer o rio em um percurso de aproximadamente 17 quilômetros. O uso de colete salva-vidas é obrigatório. Em condições adversas, como chuvas, o evento poderá ser suspenso.

O radialista e jornalista são-carlense Jotinha Ribeiro participou de duas edições do passeio de boias no Mogi Guaçu: a primeira em 2018 e a segunda em 2020. Segundo ele, tudo começou em 2016, quando estava na área de lazer e foi surpreendido pela chegada de centenas de pessoas descendo o rio em boias e outras embarcações.

“Estava no recinto dos canoeiros, em Porto Ferreira, às margens do Mogi Guaçu. Era um sábado, e eu estava comendo uma porção de tilápia. Eis que, por volta das 11h30, começaram a surgir muitas pessoas chegando em boias, jangadas, canoas e jet skis. Fiquei curioso e perguntei à moça da lanchonete o que era aquilo. Ela contou que se tratava de uma festa tradicional, e então entendi tudo”, relembra.

Jotinha comenta que ficou entusiasmado. “Fiquei muito surpreso, pois fui policial florestal e, apesar de já conhecer o Rio Mogi Guaçu e tê-lo navegado, sequer imaginava que houvesse uma festa animada como essa, com a participação de tanta gente. Então, decidi participar e fiz a descida nos anos de 2018 e 2020”, destaca.

Ele disse que adorou participar do evento. “A Cachoeira de Emas vira uma loucura no dia da descida do rio. Adoro rio e natureza. Como vai muita gente, há barcos de apoio e uma boa estrutura. Desci pela primeira vez e foi bacana, uma baita experiência. Descer o rio na toada da correnteza é especial. O pessoal que está nos ranchos às margens do rio bate palmas, acena e comemora, participando da festa. Foi tão bom que, em 2020, fui de novo. Depois veio a pandemia e não fui mais. Neste ano quero voltar a fazer esse passeio, e meu filho já cobra, dizendo que quer descer o rio comigo, além de amigos que também desejam participar. Quem quiser fazer o passeio, eu recomendo: respeite o rio, compre o equipamento certo, teste antes, tome todos os cuidados e bom passeio”, finaliza.

ORIENTAÇÕES PRINCIPAIS:

Segurança em primeiro lugar: a descida acontece em um rio, e a segurança é fundamental. Recomenda-se o uso de equipamentos de segurança individual, como coletes salva-vidas, independentemente da habilidade do nadador. Eventos oficiais anteriores já foram suspensos devido a cheias no rio, indicando a necessidade de atenção às condições climáticas e do curso d’água. Equipamento adequado: os participantes utilizam boias (frequentemente câmaras de pneus de caminhão encapadas) ou pequenas embarcações. Certifique-se de que o equipamento esteja em boas condições e seja seguro para o percurso. Não se arrisque sem antes verificar tudo. Hidratação e lanches: o percurso é longo (17 km). Leve água potável e lanches leves. Lembre-se de recolher todo o lixo; a preservação ambiental é fundamental. Proteção solar: a descida ocorre durante o dia, com exposição prolongada ao sol. Use protetor solar, chapéu ou boné e roupas leves. Ponto de partida e chegada: a saída ocorre na “prainha” da Cachoeira de Emas, em Pirassununga, com chegada na Área de Lazer João Ferreira, em Porto Ferreira. É importante conhecer os locais e planejar a logística de retorno. Inscrição e organização: embora o evento seja tradicional, a organização pode variar a cada ano. Em edições anteriores, a prefeitura ofereceu apoio logístico, como transporte de ônibus e barracas de apoio na chegada. Verifique junto às autoridades locais, páginas oficiais da prefeitura ou grupos de participantes nas redes sociais sobre a necessidade de inscrição e eventuais regras específicas. Companhia: é sempre mais seguro participar em grupo. Fique próximo de outros participantes e evite descer sozinho. O passeio é divertido, mas a segurança vem em primeiro lugar. Respeito à natureza: o Rio Mogi Guaçu é um ambiente natural. Desfrute da paisagem, mas evite danificar a vegetação ou perturbar a vida selvagem.

Leia Também