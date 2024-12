Parque Ecológico realiza oficina de natal com materiais reutilizados

Parque Ecológico de São Carlos - Crédito: divulgação

O Parque Ecológico de São Carlos realiza, neste sábado (21/12), a Eco – Oficina Natalina, destinada a crianças de 7 a 12 anos. O evento é gratuito, com vagas limitadas. As oficinas têm duração de uma hora cada e acontecem em cinco turmas – às 9h, 10h,11h, 14h e 15h –, cada qual com 20 vagas, e serão realizadas no Centro de Educação Ambiental (CEA) do Parque Ecológico.

A Oficina Natalina é uma iniciativa da Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, para promover um dia de diversão e aprendizado para as crianças de toda a cidade. O objetivo da atividade é abordar o consumo consciente, sem perder a magia do Natal.

Na Eco – Oficina Natalina, os participantes vão aprender a produzir um presente de Natal reutilizando materiais que seriam descartados. Além da diversão e do conhecimento, as crianças levam para casa o presente artesanal sem custo algum.

Para participar da Oficina de Natal do Parque Ecológico, é necessário fazer a inscrição pelo endereço eletrônico: www.sympla.com.br/evento/eco-oficina-natalina/2738483, onde é possível escolher o horário da atividade. O Parque Ecológico fica localizado na Estrada Municipal Guilherme Scatena, Km 2, s/nº – Parque Espraiado (ao lado da Universidade Federal de São Carlos).

