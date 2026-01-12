(16) 99963-6036
Parque do Bicão recebe 5º Torneio de Art Bets no dia 15 de março

12 Jan 2026 - 19h05Por Jessica Carvalho R
O Parque do Bicão será palco do 5º Torneio de Art Bets, no próximo 15 de março, a partir das 8h da manhã. O evento promete reunir esporte, lazer e entretenimento para toda a família.

A competição, que já se consolidou no calendário esportivo e cultural da cidade, tem como objetivo valorizar práticas esportivas tradicionais, estimular a convivência comunitária e promover a integração entre os participantes.

Além dos jogos, o torneio contará com premiação, música ao vivo, apresentações de DJs e uma área gastronômica com food trucks.

 

