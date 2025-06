Paróquias de São Carlos abrem maratona de festas juninas

Fogueira festa junina - Crédito: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPEND/Direitos reservados

Com bandeirinhas coloridas tremulando ao vento, cheiro de milho assado no ar e o som contagiante das quadrilhas, o mês de junho e de alguns anos para cá, também o mês de julho, se transformam em um período de celebração e identidade cultural. Mas, por trás da quadrilha e das delícias típicas, pelo menos em junho, há uma forte raiz religiosa: as festas juninas têm origem e significado profundamente ligados à fé católica.

A partir desta sexta-feira, 6 de junho, várias festas serão realizadas até o fim do mês de julho durante o período de Outono/Inverno brasileiro, inclusive em várias escolas da cidade, clubes, casas noturnas e bares.

As festas juninas no Brasil remontam à tradição europeia trazida pelos colonizadores portugueses. Originalmente, essas festas eram celebrações dos dias dos santos populares: Santo Antônio (13 de junho), São João Batista (24 de junho) e São Pedro (29 de junho). Cada um deles representa valores cristãos importantes e é homenageado de forma especial durante o mês.

“Para a Igreja Católica, essas festas são momentos de evangelização e comunhão. A quermesse não é apenas uma celebração folclórica, mas uma expressão de fé. Ela aproxima as pessoas da vida dos santos e do valor da comunidade”, afirma o Padre Rubens, assessor de imprensa da Diocese de São Carlos.

Segundo ele, além do caráter religioso, as quermesses — festas organizadas geralmente nas paróquias — têm uma função social importante. Elas reúnem voluntários da comunidade para arrecadar fundos destinados a obras assistenciais, manutenção de igrejas ou projetos sociais.

SÍMBOLOS QUE REMETEM À FÉ - Muitos elementos típicos das festas juninas têm simbolismo religioso. A fogueira, por exemplo, é uma referência ao sinal que Santa Isabel teria acendido para avisar Maria sobre o nascimento de João Batista. Já os andores com imagens dos santos e as missas campais mantêm viva a devoção cristã em meio à alegria popular.

As orações e ladainhas também estão presentes, especialmente no dia de São João, que costuma começar com a tradicional Missa de São João e, em muitas cidades do interior, segue com procissões e bênçãos.

Para muitos católicos, é essencial lembrar que, embora a festa tenha se transformado em um evento cultural amplo, sua essência continua sendo religiosa. A festa junina é um presente da fé para o povo. É preciso preservar essa espiritualidade, mesmo em meio à dança e ao milho verde.

CUIDADOS ESPECIAIS PARA EVITAR PROBLEMAS - O mês de junho é marcado pelas tradicionais festas juninas. Bebidas quentes, comidas típicas e fogueiras são símbolos dessa celebração que une pessoas de todas as idades.

Mas, para que a diversão não seja prejudicada, é importante estar atento a riscos comuns dessa época do ano: fogueiras e fogos de artifício estão entre as principais causas de queimaduras no período. No caso das fogueiras, o ideal é que a estrutura seja montada em ambiente aberto e sem vegetação próxima, orienta o soldado Jansen, do Primeiro Batalhão de Bombeiros Militar de Salvador, na Bahia.

Outra preocupação são os fogos de artifício, que podem representar risco quando manipulados sem o devido cuidado. Mesmo adotando todas as medidas de segurança, alerta o soldado Jansen, acidentes ainda podem ocorrer, principalmente queimaduras.

Além da criançada, os especialistas lembram que é importante ficar de olho nos idosos. A pele mais fina deixa-os mais sensíveis e vulneráveis ao calor intenso das chamas. Além do fato de que alguns têm mais dificuldade para se locomover em locais menos iluminados. E não esqueça. Soltar balão é crime, com pena de até três anos de prisão. (Com informações da AGÊNCIA brasil).



Algumas das Festas juninas/quermesses nas paróquias de São Carlos:

- Paróquia Nossa Senhora de Fátima: Arraiá da Padroeira dias 06, 07, 13, 14, 20 e 21 de junho, a partir das 19h30.

- Paróquia Santo Antônio (Vila Prado): dias 07, 08, 14, 15, 21, 22, 28 e 29 de junho, a partir das 19h30.

- Catedral: Sertanejão da Catedral de 14 de junho a 13 de julho, a partir das 19h.

- Paróquia São João Batista (Sta. Felícia): Arraiá de São João de 19 a 22 de junho, no campo de futebol, a partir das 19h.

- Paróquia S. Brás (Jd. De Cresci): Sertanejão da São Brás de 27 de junho a 06 de julho, a partir das 19h.

- Paróquia N. Sra. Rosa Mística (Jd. Zavaglia): Arraiá da Padroeira de 06 a 08 de junho, a partir das 19h.

- Paróquia Santa Rita (Sta. Felicia): Arraiá dias 12 e 13 de julho, a partir das 19h.

- Paróquia Santa Isabel: Festa junina de 27 a 29 de junho a partir das 19h30.

Leia Também