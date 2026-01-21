(16) 99963-6036
quarta, 21 de janeiro de 2026
Entretenimento

Paróquia São José realiza Show de Prêmios no dia 7 de fevereiro

21 Jan 2026 - 19h56Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Bingo - Bingo -

A Paróquia São José, promove no próximo dia 7 de fevereiro um Show de Prêmios, com diversas atrações e premiações em dinheiro. O evento é aberto à população e promete reunir fiéis e moradores em uma noite de confraternização e diversão.

O principal prêmio da noite será de R$ 2.000,00 para cartela cheia. Também haverá premiações intermediárias, como R$ 500,00 na quina e R$ 200,00 para quatro cantos. Além disso, a programação contará com rodadas extras, a partir das 18h30, e roleta, aumentando as chances de premiação para os participantes.

A organização informou ainda que haverá a cartela especial (azul), no valor de R$ 10,00, e serviço de bar completo, garantindo opções de alimentação e bebidas durante o evento.

Show de Prêmios da Paróquia São José
Data: 07/02/2025
Horário: A partir das 18h30
Endereço: Silvério Ignarra Sobrinho 670 Vila Monteiro

Leia Também

FESC promove CarnaFESC 2026 com programação para todas as idades
Cultura e lazer17h52 - 21 Jan 2026

FESC promove CarnaFESC 2026 com programação para todas as idades

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (21/01) para o seu signo
Entretenimento05h50 - 21 Jan 2026

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (21/01) para o seu signo

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (20/01) para o seu signo
Entretenimento05h50 - 20 Jan 2026

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (20/01) para o seu signo

Carnaval 2026 terá blocos, matinês e marchinhas em toda a cidade
Programação Carnaval17h13 - 19 Jan 2026

Carnaval 2026 terá blocos, matinês e marchinhas em toda a cidade

Bingo Solidário em prol do Projeto Cor Ação acontece dia 24 em São Carlos
Entretenimento11h56 - 19 Jan 2026

Bingo Solidário em prol do Projeto Cor Ação acontece dia 24 em São Carlos

Últimas Notícias