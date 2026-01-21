Paróquia São José realiza Show de Prêmios no dia 7 de fevereiro

Bingo -

A Paróquia São José, promove no próximo dia 7 de fevereiro um Show de Prêmios, com diversas atrações e premiações em dinheiro. O evento é aberto à população e promete reunir fiéis e moradores em uma noite de confraternização e diversão.

O principal prêmio da noite será de R$ 2.000,00 para cartela cheia. Também haverá premiações intermediárias, como R$ 500,00 na quina e R$ 200,00 para quatro cantos. Além disso, a programação contará com rodadas extras, a partir das 18h30, e roleta, aumentando as chances de premiação para os participantes.

A organização informou ainda que haverá a cartela especial (azul), no valor de R$ 10,00, e serviço de bar completo, garantindo opções de alimentação e bebidas durante o evento.

Show de Prêmios da Paróquia São José

Data: 07/02/2025

Horário: A partir das 18h30

Endereço: Silvério Ignarra Sobrinho 670 Vila Monteiro

