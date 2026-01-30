Paróquia João Paulo II realiza 5º Festival do Milho no Embaré

Festa do Milho - Crédito: divulgação

A Paróquia São João Paulo II, localizada na Rua Fortunato Dovigo, nº 520, no Jardim Embaré, em São Carlos, realiza, de 13 a 15 de fevereiro, a quinta edição do Festival do Milho. Na parte religiosa da festa, serão realizadas santas missas nos dias 14 e 15, às 18h.

A parte festiva contará com atrações musicais de alta qualidade. Na sexta-feira, dia 13 de fevereiro, o show fica por conta do grupo Quarta Essência, com muito samba e pagode.

No dia 14 de fevereiro, sábado, o evento será aberto às 14h, com matinê do DJ Lanzotti a partir das 15h, e terá duas atrações sertanejas à noite. Às 19h, Gustavo Vallin faz o primeiro show, seguido da dupla João Pedro & Zé Paulo.

No dia 15, domingo, a festa começa com almoço, brincadeiras e o tradicional bingo beneficente, a partir das 14h30, com vários prêmios. A partir das 20h, a parte musical será encerrada com o grupo Evangeliza Show.

O evento também contará com pratos deliciosos, receitas típicas e aquele cheirinho bom que dá saudade, com todos os derivados do milho, como pamonha, milho cozido, bolo de milho, sorvete de milho, entre outros. O Festival do Milho já virou tradição e chega à sua 5ª edição para celebrar sabores, encontros e alegria.

