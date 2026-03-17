Pai e filho de São Carlos criam aplicativo gratuito para ajudar colecionadores na Copa de 2026

Uma iniciativa que une tecnologia, tradição e laços familiares está chamando a atenção em São Carlos. O gestor de TI Volnei, junto com o filho — formado em informática pela Universidade de São Paulo — desenvolveu um aplicativo gratuito voltado para colecionadores de figurinhas, já de olho na Copa do Mundo de 2026.

A ideia surgiu da própria experiência dos dois como colecionadores. Com a expectativa de que o próximo álbum tenha cerca de mil figurinhas, eles decidiram criar uma ferramenta que facilitasse a organização das trocas, sem abrir mão da essência do colecionismo tradicional.

O principal diferencial do aplicativo está no foco na experiência humana. Em vez de substituir totalmente o contato presencial, a proposta é incentivar as trocas físicas, comuns em praças, escolas e pontos de encontro, utilizando a tecnologia como aliada.

Entre os recursos, está a substituição das tradicionais listas de papel por QR Codes, que permitem cruzar rapidamente as informações entre colecionadores durante as trocas. A ferramenta promete mais praticidade e agilidade no processo.

Outro destaque é o design inclusivo. O aplicativo foi desenvolvido com interface intuitiva, sons e animações pensadas para atender diferentes faixas etárias — desde crianças até o público mais velho — tornando o uso acessível e simples para todos.

Além disso, o projeto é totalmente gratuito. Segundo os criadores, o objetivo não é comercial, mas sim fortalecer a cultura do colecionismo e estimular a interação entre as pessoas.

Leia Também