Ozzmosis celebra 25 anos com tributo a Ozzy Osbourne e Black Sabbath em São Carlos

Crédito: divulgação

Os fãs de heavy metal já têm programação garantida em São Carlos neste fim de semana. A banda Ozzmosis, considerada uma das principais covers de Ozzy Osbourne e Black Sabbath no Brasil, se apresenta neste sábado, 21 de março, a partir das 20h, no Liberty Music Hall.

Comemorando 25 anos de estrada, o grupo traz ao público um espetáculo que recria com fidelidade os maiores clássicos da carreira solo de Ozzy e da lendária banda britânica que marcou gerações. No repertório, não devem faltar sucessos que atravessaram décadas e consolidaram o heavy metal como um dos estilos mais influentes do rock mundial.

A Ozzmosis já participou de programas de televisão e da antiga MTV Brasil, e se destaca pela performance intensa, que alia qualidade musical, presença de palco e uma experiência nostálgica para os fãs do gênero.

Os ingressos antecipados estão disponíveis com desconto no primeiro lote, com valores a partir de R$ 37,36 (inteira) e R$ 31,14 (meia-entrada para estudantes, PCD e maiores de 60 anos). Também há opção de reserva de mesas para quatro pessoas, no valor de R$ 57,94, sem inclusão dos ingressos.

A compra pode ser feita de forma online, pelo site oficial da produtora, em www.sp2producoes.com.br, ou por meio de contato via WhatsApp pelo número (16) 98170-7575, onde também é possível obter mais informações e realizar a reserva de mesas.

A expectativa é de casa cheia para uma noite dedicada aos clássicos do heavy metal, reunindo admiradores do estilo em uma celebração especial da trajetória da banda cover.

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