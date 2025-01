Observatório do CDCC/USP promove a Semana Marciana

Crédito: Sciencepics/Shutterstock

A Semana Marciana é uma atividade tradicionalmente oferecida pelo Observatório quando o planeta Marte entra no seu período de melhor visibilidade. O fenômeno se repete aproximadamente a cada dois anos e cinquenta dias. Durante sete dias, o Observatório abre das 20h às 22h para mostrar o planeta vermelho por meio de telescópios. Membros da equipe do Observatório estarão à disposição para mostrar Marte com os telescópios, além de tirar dúvidas sobre o planeta vermelho.

Recomendações e avisos para a participação na Semana Marciana:

1) a observação de Marte depende de condições meteorológicas favoráveis. Em caso de céu nublado ou chuva, não será possível a visualização do planeta;

2) não há agendamento: é só chegar e aguardar a sua vez de ser atendido(a);

3) não há idade mínima para a participação na atividade;

4) caso fique nublado ou você não possa participar da Semana Marciana, não se preocupe: o planeta permanecerá em boas condições de observação nas próximas semanas e você poderá vir ao Observatório para vê-lo aos finais de semana;

5) A Semana Marciana não é dirigida a grupos escolares e afins. Esse tipo de visita acontece em dias e horários específicos ao longo do ano. Entre em contato para mais informações;

6) a atividade é gratuita.

A Semana Marciana acontece nas dependências do Observatório, que fica no Campus Área 1 da USP de São Carlos, acesso para pedestres próximo à esquina da Av. Dr. Carlos Botelho com a Rua Visconde de Inhaúma. Atividade gratuita.

