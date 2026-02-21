(16) 99963-6036
Observatório da USP abre Planetário com sessões gratuitas ao público

21 Fev 2026 - 10h50Por Jessica CR
O CDCC/USP passa a oferecer ao público de São Carlos e região uma nova experiência científica e cultural: o Planetário do Observatório Dietrich Schiel, oficialmente denominado “Teatro Virtual de Imersão”. O novo equipamento promete levar os visitantes a uma verdadeira viagem pelo espaço sem sair da cadeira.

O planetário é uma sala de projeção especial com exibição de conteúdos em uma cúpula (domo), criando um ambiente totalmente imersivo. A proposta é permitir que o público explore o céu estrelado, planetas, estrelas e galáxias em projeções de alta qualidade, com sistema de som 5.1 distribuído por toda a sala e poltronas reclináveis que garantem conforto durante a sessão.

As apresentações acontecem aos sábados e domingos, às 15h e às 16h, a partir do dia 21 de fevereiro. As senhas são distribuídas 30 minutos antes de cada sessão.

Como funciona o Planetário

O espaço funciona como um anexo ao Observatório e está localizado na Área 1 da USP de São Carlos, com acesso para pedestres próximo à esquina da Avenida Dr. Carlos Botelho com a Rua Visconde de Inhaúma. A entrada do planetário é feita pela porta de vidro situada próxima às vagas especiais do bolsão de estacionamento atrás do Observatório.

Com capacidade máxima para 40 pessoas por sessão, o ambiente foi projetado para oferecer uma experiência sensorial completa, aliando imagens de alta definição e trilha sonora envolvente.

Sessão de estreia: “Da Terra ao Universo”

A sessão escolhida para marcar a abertura ao público é “Da Terra ao Universo”, produzida pelo Planetário e Centro de Visitantes do Observatório Europeu Austral (ESO). Com cerca de 30 minutos de duração, o espetáculo apresenta um panorama científico do conhecimento sobre o Universo, desde as primeiras observações sistemáticas do céu até as descobertas mais recentes.

A versão em português do Brasil foi produzida pelo Espaço do Conhecimento da UFMG e combina imagens impressionantes de estrelas, planetas e galáxias com trilha sonora envolvente, reforçando o caráter imersivo da experiência.

Recomendações importantes

  • As senhas são distribuídas 30 minutos antes do início de cada sessão, sendo uma por pessoa presente. Não há distribuição antecipada para outros horários ou dias.

  • As sessões começam pontualmente e, após o fechamento da porta, não é permitida a entrada até o horário seguinte.

  • Cada sessão comporta até 40 participantes.

  • A atividade não é recomendada para crianças menores de 7 anos, devido à escuridão e ao volume do som.

  • A temperatura da sala varia entre 19ºC e 22ºC; recomenda-se levar agasalho leve.

  • As sessões acontecem mesmo com tempo nublado ou chuva, salvo em casos de queda de energia.

  • As atividades de fim de semana não são destinadas a grupos escolares, que devem agendar visitas durante a semana.

  • A participação é gratuita.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3373-9191.

