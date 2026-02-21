Observatório da USP abre Planetário com sessões gratuitas ao público

O CDCC/USP passa a oferecer ao público de São Carlos e região uma nova experiência científica e cultural: o Planetário do Observatório Dietrich Schiel, oficialmente denominado “Teatro Virtual de Imersão”. O novo equipamento promete levar os visitantes a uma verdadeira viagem pelo espaço sem sair da cadeira.

O planetário é uma sala de projeção especial com exibição de conteúdos em uma cúpula (domo), criando um ambiente totalmente imersivo. A proposta é permitir que o público explore o céu estrelado, planetas, estrelas e galáxias em projeções de alta qualidade, com sistema de som 5.1 distribuído por toda a sala e poltronas reclináveis que garantem conforto durante a sessão.

As apresentações acontecem aos sábados e domingos, às 15h e às 16h, a partir do dia 21 de fevereiro. As senhas são distribuídas 30 minutos antes de cada sessão.

Como funciona o Planetário

O espaço funciona como um anexo ao Observatório e está localizado na Área 1 da USP de São Carlos, com acesso para pedestres próximo à esquina da Avenida Dr. Carlos Botelho com a Rua Visconde de Inhaúma. A entrada do planetário é feita pela porta de vidro situada próxima às vagas especiais do bolsão de estacionamento atrás do Observatório.

Com capacidade máxima para 40 pessoas por sessão, o ambiente foi projetado para oferecer uma experiência sensorial completa, aliando imagens de alta definição e trilha sonora envolvente.

Sessão de estreia: “Da Terra ao Universo”

A sessão escolhida para marcar a abertura ao público é “Da Terra ao Universo”, produzida pelo Planetário e Centro de Visitantes do Observatório Europeu Austral (ESO). Com cerca de 30 minutos de duração, o espetáculo apresenta um panorama científico do conhecimento sobre o Universo, desde as primeiras observações sistemáticas do céu até as descobertas mais recentes.

A versão em português do Brasil foi produzida pelo Espaço do Conhecimento da UFMG e combina imagens impressionantes de estrelas, planetas e galáxias com trilha sonora envolvente, reforçando o caráter imersivo da experiência.

Recomendações importantes

As senhas são distribuídas 30 minutos antes do início de cada sessão, sendo uma por pessoa presente. Não há distribuição antecipada para outros horários ou dias.

As sessões começam pontualmente e, após o fechamento da porta, não é permitida a entrada até o horário seguinte.

Cada sessão comporta até 40 participantes.

A atividade não é recomendada para crianças menores de 7 anos, devido à escuridão e ao volume do som.

A temperatura da sala varia entre 19ºC e 22ºC; recomenda-se levar agasalho leve.

As sessões acontecem mesmo com tempo nublado ou chuva, salvo em casos de queda de energia.

As atividades de fim de semana não são destinadas a grupos escolares, que devem agendar visitas durante a semana.

A participação é gratuita.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3373-9191.

Leia Também