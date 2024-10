O humorista Douglas di Lima se apresenta em São Carlos

São Carlos recebe o humorista Douglas Di Lima, na sexta-feira, dia 18, às 20h, no Teatro La Salle (Av. José Pereira Lopes, nº 252). O comediante apresenta o show de stand-up "Vida de Crente II". A classificação etária é Livre e os ingressos, que custam de R$ 45,00 a R$ 90,00, podem ser adquiridos no site https://ingressodigital.com. Esse show é uma visão bem-humorada da “vida dos cristões”, com a qual, certamente, eles vão se identificar. Douglas Di Lima usa de muita irreverência para falar de assuntos que exigem reverência e mostra que diversão também faz parte da fé. Com sua forma leve, respeitosa e descontraída de retratar as situações que o crente passa, o humorista de Maricá consegue atingir um público que é tão parecido, mas ao mesmo tempo tão diferente: do hinário ao worship, do pentecostal ao da parede preta.

Sobre Douglas Di Lima

Comediante, ator e músico, o carioca Douglas di Lima descobriu o gosto pela arte nos púlpitos de igrejas. Iniciou no stand-up comedy em 2018 e, de lá para cá, vieram os palcos de teatros onde ele encontrou o seu lugar e a sua voz para expressar, com uma visão única, o que os cristãos passam tanto dentro das igrejas, como no dia a dia. Seus vídeos, nos quais mescla passagens bíblicas com situações divertidas, atingem milhões de pessoas nas redes sociais, acumulando, atualmente, mais de 2 milhões de seguidores através em seus perfis.

