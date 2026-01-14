(16) 99963-6036
Museu de São Carlos promove experiência retrô com videogames dos anos 1990 durante as férias

Atividade “Férias 8 BITs no Museu” acontece entre os dias 14 e 31 de janeiro e é gratuita ao público

14 Jan 2026 - 06h02
O Museu de São Carlos, instalado na histórica Estação Ferroviária, realiza entre os dias 14 e 31 de janeiro a atividade especial “Férias 8 BITs no Museu”, integrando a programação de férias escolares. A iniciativa é aberta ao público e acontece de quarta a sexta-feira, das 10h às 12h e das 14h às 17h. Aos sábados e feriados, a visitação ocorre das 10h às 16h.

A proposta convida os visitantes a uma verdadeira viagem no tempo, resgatando a experiência dos videogames que marcaram a década de 1990. Durante o período, o público poderá jogar em um Master System original, pertencente ao acervo do Museu, conectado a uma televisão da época, garantindo uma vivência fiel à forma como os jogos eram apreciados há cerca de 30 anos.

O Master System foi um dos consoles mais populares do Brasil, especialmente devido à parceria entre a SEGA e a Tec Toy, tornando-se símbolo da infância de milhares de brasileiros. Entre os jogos disponíveis estão clássicos como Hang On, Altered Beast, Fantasy Zone: The Maze e Jogos de Verão, um dos títulos mais conhecidos do console no país.

A atividade busca promover a integração entre gerações, permitindo que crianças e jovens conheçam como seus pais e mães se divertiam durante as férias. A ação conta com o apoio da empresa Coppi Restauros, que cedeu a televisão antiga utilizada na atividade e também colaborou no restauro do videogame, em parceria com o técnico Rogério.

Gratuita, a programação reforça o papel do Museu de São Carlos na preservação da memória cultural, tecnológica e afetiva do município, oferecendo uma opção educativa e divertida de lazer durante o período de férias.

