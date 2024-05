Mês de maio conta com filme sobre o fim do mundo no Cine Observatório

Crédito: Divulgação

O imaginário popular e a ficção científica adoram "fins do mundo". O cinema está repleto de obras que retratam catástrofes que destruiriam toda a humanidade. O diretor Lars von Trier se aventurou neste gênero, mas com uma abordagem um pouco diferente: "E se um planeta colidisse com a Terra e acabasse com a vida nela, mas a protagonista simplesmente não ligasse para isso?" É esta pergunta que ele responde em seu filme "Melancolia", que será exibido neste domingo, 12, às 17h, no Cine Observatório, evento promovido pelo Observatório Dietrich Schiel da USP de São Carlos. Além do dia 12, o filme também será exibido no domingo seguinte, 19 de maio.

Sinopse: Justine tem tudo para estar feliz. É o dia do seu casamento com o homem dos seus sonhos, acabou de ser promovida para um ótimo emprego e há uma festa digna de um conto de fadas para comemorar. Pouco antes da festa, no entanto, ela observa que a estrela Antares, da constelação do Escorpião, acabou de ser ocultada por um ponto azul, o planeta Melancholia, que se aproxima da Terra. Justine tem tudo para estar feliz. Mas ela simplesmente não consegue estar.

Duração: 135 minutos.

Classificação indicativa: não recomendado para menores de 14 anos.

