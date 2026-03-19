Matsuri 2026 acontece em maio e deve movimentar 30 mil pessoas

A 15ª edição do São Carlos Matsuri já tem data definida e promete movimentar a cidade com uma intensa programação cultural. O tradicional festival de cultura japonesa será realizado nos dias 16 e 17 de maio, no campus da Fundação Educacional São Carlos (FESC), localizado na Vila Nery. Os preparativos foram discutidos em reunião realizada na última terça-feira (17).

Promovido pela comunidade nipo-brasileira, com apoio da Prefeitura, da FESC e do vereador Lineu Navarro, o evento deve atrair cerca de 30 mil visitantes ao longo dos dois dias. A entrada é gratuita, porém os organizadores incentivam a doação de um quilo de alimento não perecível, que será destinado a projetos sociais do município.

A programação contará com diversas atrações, incluindo gastronomia típica, apresentações culturais, artes marciais, oficinas e bazar. Entre os destaques gastronômicos estão pratos como yakisoba, tempurá, pastel, sorvete frito, doces orientais e bebidas tradicionais. O público também poderá prestigiar apresentações de taikô (tambores japoneses), danças típicas como o Bon Odori, além de performances de dança moderna e Matsuri Dance.

Na área de artes marciais, estão previstas demonstrações de kendo, aikido e karatê. O evento também oferecerá oficinas de origami e mangá, exposições de ikebana (arranjos florais) e estandes com produtos variados.

Durante a reunião de organização, ficou definido que os comerciantes do setor alimentício deverão participar de um curso de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos, promovido pela Vigilância Sanitária (VISAN), nos dias 15 e 16 de abril. A capacitação é obrigatória para a obtenção de alvará e certificações. Também foram debatidos aspectos relacionados à infraestrutura, decoração e a realização de oficinas voltadas a idosos e alunos da rede municipal.

Criado em 2008, durante as comemorações do sesquicentenário de São Carlos, o Matsuri integra o calendário oficial de eventos do município e se consolidou como um dos principais espaços de valorização da cultura japonesa na cidade.

Autor da lei que incluiu o festival no calendário municipal, o vereador Lineu Navarro destacou a importância da festividade, ressaltando que o evento celebra a cultura e a presença da comunidade nipônica, além de contar com apoio contínuo por meio de emendas parlamentares.

O secretário municipal de Cultura e Turismo também enfatizou a relevância do Matsuri, destacando o impacto cultural, econômico e turístico do evento. Segundo ele, a festividade promove o intercâmbio cultural, valoriza a história da comunidade nipo-brasileira e movimenta diversos setores da economia local, atraindo visitantes de toda a região.

No sábado (16), o evento será realizado das 12h às 22h. Já no domingo (17), a programação ocorre das 12h às 20h.

A reunião de organização contou com a participação de representantes do poder público e da comunidade nipo-brasileira, incluindo membros de entidades culturais e esportivas envolvidas na realização do festival.

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