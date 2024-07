Mais de mil universitários se preparam para a 20ª Competição Fórmula SAE BRASIL

Crédito: FOTO: Ruy Hizatugu

Mais de mil estudantes de engenharia de 58 instituições de ensino superior, 54 brasileiras e quatro estrangeiras, participam da 20ª Competição Fórmula SAE BRASIL, no Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo (ECPA), em São Paulo, de 31 de julho a 04 de agosto de 2024.

“Destaque entre os programas estudantis da SAE BRASIL, cerca de 13.600 universitários se inscreveram para participar da competição desde a sua estreia em 2004 quando os carros ainda eram movidos exclusivamente a combustão, até a chegada dos elétricos, em 2012”, lembra Renato Kazuo, entusiasta e diretor técnico da competição há 8 anos.

São 70 as equipes inscritas que representam instituições de ensino superior – 66 delas de 12 Estados brasileiros e quatro do Chile, Peru, México e Venezuela, que vão testar nas pistas os carros do tipo Fórmula (47 a combustão e 23 elétricos) projetados e construídos pelos estudantes que serão avaliados em provas estáticas e dinâmicas.

A região Sudeste segue na liderança em número de equipes com 40 inscritas, seguida pela região Sul (15), Nordeste (9) e Centro Oeste (2). As equipes brasileiras com as melhores pontuações no computo geral poderão representar o Brasil na competição mundial, promovida nos EUA pela SAE International.

Hidrogênio – Em paralelo à Fórmula, em pistas separadas, será realizada a Competição SAE BRASIL & Ballard Student H 2 Challenge 2024, com dez equipes inscritas, seis Fórmulas e quatro Bajas movidos a célula a combustível. Os protótipos são também desenvolvidos e construídos por estudantes de dez universidades brasileiras.

Carros – Os carros Fórmula SAE a combustão têm motores de quatro tempos e capacidade volumétrica máxima de 710 cm³. Os elétricos são alimentados a partir de baterias de até 600 volts, com autonomia de pelo menos 22 km e potência para alcançar velocidade superior a 100 km/h e aceleração de 0 a 100 km/h em menos de 3.7s. Na competição, a recarga das baterias é realizada em carga lenta, em área com alto nível de segurança.

História – Os carros Fórmula SAE surgiram nos Estados Unidos, em 1981. Além do Brasil e dos Estados Unidos, as competições de veículos a combustão são realizadas na Alemanha, Austrália, Áustria, Espanha, Hungria, Inglaterra, Itália e Japão. O Brasil ingressou no circuito em 2004, com o objetivo de fomentar nos estudantes de graduação e pós-graduação de engenharia a especialização técnica em veículos de alto desempenho, de acordo com as regras definidas pela SAE International. As competições de veículos na categoria elétrica são realizadas na Alemanha, Austrália, Inglaterra e Itália, além do Brasil e Estados Unidos.

PROGRAMAÇÃO

Quarta-feira 31.07

8h - Inscrições das equipes

Quinta-feira 01.08

9h/dia todo - Inspeção de Segurança e abertura oficial

Sexta-feira 02.08

9h/dia todo - Inspeção de Segurança

9h/ dia todo - provas estáticas Design e Custos e Manufatura

Sábado 03.08

9h/dia todo - Inspeção de segurança, prova estática de Business (avalia plano de negócios das equipes para a venda e produção de protótipos no cenário atual);

Provas dinâmicas: Aceleração (mede capacidade máxima de aceleração em reta de 75m); Skid pad (avalia aceleração lateral em dois círculos onde o protótipo faz duas voltas à direita e duas à esquerda); Autocross (volta em circuito misto avalia a manobrabilidade do veículo e determina a ordem de largada do Enduro) e final da prova de Design;

Domingo

04.08

9h às 15h - Prova de Enduro, prova de Eficiência Energética (avalia resistência e durabilidade do protótipo, em Enduro de 22 km)

17h - Encerramento

SERVIÇO

20ª Competição Fórmula SAE BRASIL

De 31 de julho a 04 de agosto - Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo (ECPA) Rodovia SP 135, Km 13,5 – Tupi, Piracicaba– SP

https://saebrasil.org.br/programas-estudantis/formula-sae-brasil/

EQUIPES INSCRITAS POR REGIÃO NORDESTE (5 Estados/ 9 equipes/8 instituições) Bahia (2 equipes/ 2 instituições) KRT UFBA - Universidade Federal da Bahia TEC Racing – Senai Cimatec Paraíba (2 equipes/ 1 instituição) Fórmula UFPB - Universidade Federal da Paraíba Fórmula E-Motion UFPB - Universidade Federal da Paraíba Pernambuco (3 equipes / 3 instituições) FSAE Carcará - Universidade Federal do Vale do São Francisco F1 Racing – IFPE Instituto Federal de Pernambuco Capibarib-E Racing – Universidade Federal de Pernambuco Sergipe (1 equipe/ 1 instituição) Escuderia UFSAE - Universidade Federal de Sergipe Rio Grande do Norte (1 equipe/ 1 instituição) Equipe E-Cactus – Universidade Federal Rural do Semi-Árido CENTRO-OESTE (1 Estado + DF/ 2 equipes/2 instituições) Distrito Federal (1 equipe/ 1 instituição) Equipe Apuama Racing - Universidade de Brasília (UNB) Goiás (1 equipe/ 1 instituição) Optimus FSAE UFG- Universidade Federal de Goiás - UFG SUDESTE (3 Estados/ 35 equipes/ 25 instituições) Minas Gerais (12 equipes/ 10 instituições) Fórmula Cefast - Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET-MG) Zeus Fórmula SAE - Universidade Federal de Lavras Cheetah Racing - Universidade Federal de Itajubá Fórmula Del-Racing UFSJ - Universidade Federal de S.J. Del Rei Fórmula SAE UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais Iron Racers - Universidade Federal de Itajubá – Itabira Escuderia UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora Taurus Racing Formula SAE - Universidade Federal do Triângulo Mineiro UFU Racing – Universidade Federal de Uberlândia Cheetah E-Racing – Elétrico - Universidade Federal de Itajubá Fórmula Ufvolts Majorados - Universidade Federal de Viçosa Tadarida Electric Racing UFU - Universidade Federal de Uberlândia Rio de Janeiro (9 equipes/6 instituições) Icarus UFRJ de Fórmula SAE - Universidade Federal do Rio de Janeiro Buffalo de Fórmula SAE - Universidade Federal Fluminense (UFF) Pegasus - PUC Rio Sátirus de Fórmula SAE -CEFET-RJ/ UNED Nova Iguaçu Falcons UFFormula SAE - Universidade Federal Fluminense Alpha - Centro Federal De Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca Faraday E-Racing – Elétrico - Universidade Federal Fluminense Minerva E-Racing UFRJ – Elétrico - Universidade Federal do Rio de Janeiro Goytacar E-Racing – Instituto Federal Fluminense São Paulo (19 equipes/18 instituições) MAUA Racing - Instituto Mauá de Tecnologia EESC USP Fórmula SAE – Escola de Engenharia São Carlos da USP Fórmula FEI Combustão - Centro Universitário FEI FSAE Unicamp - Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) Poli Racing - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP) UNESP Racing – UNESP FEG - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho Fênix Racing - Universidade Estadual Paulista – UNESP Ilha Solteira V8 RACING - Associacao Cultural De Renovação Tecnológica Sorocabana Feb Racing Fórmula SAE - Universidade Estadual Paulista Júlio De Mesquita Filho - Bauru Scuderia UFABC - Universidade Federal do ABC EEL Racing - Escola de Engenharia de Lorena (USP) Fórmula SAE UDEP – UDEP Internacional (SP) Fórmula Route UFSCAR -Fundação Universidade Federal de São Carlos Hornet Motorsport – Pontifícia Universidade Católica de Campinas B'energy Racing – Facens - Centro Universitário Facens Sorocaba EESC-USP TUPÃ- Escola de Engenharia de São Carlos Formula FEI Elétrico - Centro Universitário FEI Formula ITA - Instituto Tecnológico de Aeronáutica Dinamo E-Racing - Universidade Federal de São Carlos SUL (3 Estados/ 15 equipes/ 10 instituições) Paraná (7 equipes/5 instituições) UFPR Fórmula - Universidade Federal do Paraná Fórmula UTFPR - Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Curitiba UTFast F –SAE Racing - Universidade Tecnológica Federal do Paraná Fórmula CP - Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Cornélio Procópio PUCPR Racing - PUCPR – Pontifícia Universidade Católica do Paraná UFPR Fórmula - Universidade Federal do Paraná UTForce e-Racing - Universidade Tecnológica Federal do Paraná Rio Grande do Sul (4 equipes/ 3 instituições) Formula UFSM - Universidade Federal de Santa Maria RS Racing - UFRGS Universidade Federal do Rio Grande do Sul E-Power UFRGS – elétrico - Universidade Federal do Rio Grande do Sul Fahor E-Racing – elétrico -Faculdade Horizontina - FAHOR Santa Catarina (4 equipes/ 2 instituições) Fórmula CEM-UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina Protto UFSC Motorsport - Universidade Federal de Santa Catarina Ampera Racing - Universidade Federal de Santa Catarina E-Force - Universidade do Estado de Santa Catarina EQUIPES ESTRANGEIRAS Chile - ESUS – Universidad de Santiago de Chile Peru - UNI MOTORSPORT - Universidad Nacional de Ingenieria México - UNAN MOTORSPORTS EV – Universidad Nacional Autonoma de Mexico (UNAM) Venezuela - FSAE USB – Universidad Simón Bolivar

