Maior cover do Kiss no Brasil se apresenta em São Carlos neste sábado

Destroyer Kiss - Crédito: divulgação

Os fãs de rock já podem preparar a maquiagem e a garganta: a banda Destroyer Kiss desembarca em São Carlos com a turnê comemorativa de 40 anos de estrada, celebrando quatro décadas como a maior cover do Kiss no Brasil.

O espetáculo promete uma noite marcada por efeitos especiais, figurinos icônicos, pirotecnia, performances teatrais e os maiores clássicos da banda americana, em uma experiência que recria fielmente a energia dos shows originais. No repertório, não devem faltar sucessos como “Rock and Roll All Nite”, “Detroit Rock City” e “I Was Made for Lovin’ You”.

A apresentação acontece neste sábado, 21 de fevereiro de 2026, a partir das 20h, no Liberty Music Hall, localizado na Rua Conde do Pinhal, 2919, no Centro.

A organização é da SP2 Produções. Informações sobre ingressos e reservas de mesas podem ser obtidas pelo WhatsApp (16) 9170-7575 ou pelo site www.sp2producoes.com.br.

Com maquiagem, fogo no palco e muita atitude, o Destroyer Kiss promete transformar a noite em um verdadeiro tributo à era de ouro do hard rock. Para os fãs, é a chance de viver — ou reviver — a experiência mais próxima de um show original do Kiss em solo são-carlense.

