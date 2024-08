Maiara & Maraisa fazem show em São Carlos em setembro

Maiara e Maraísa - Crédito: reprodução/divulgação

A dupla sertaneja Maiara e Maraísa, confirma presença em São Carlos no dia 20 de setembro, na Oásis Eventos. Prepare-se para cantar junto os maiores sucessos da carreira das irmãs, como "10%", "Banho de Onça" e a emocionante "Esqueça-me se for Capaz".

Os ingressos variam entre: R$ 80 (Pista), R$ 110 (Vip), R$ 600 (Bistrô) e R$ 4.500 (Camarote) e estão disponíveis na plataforma Oasis Tickets.

MAIARA E MARAÍSA

A dupla tem mais de 10 milhões de ouvintes mensais na plataforma de Spotify e as cantoras tiveram a carreira reconhecida no Brasil e no mundo em 2015, com o DVD gravado em Goiânia. As irmãs se tornaram um fenômeno do público e acumulam mais de seis bilhões de visualizações no YouTube. Atualmente, a música de sucesso “Esqueça-me se for Capaz”, lançada em 2021 com Marília Mendonça, tem mais de 277 milhões de execuções no Spotify.

