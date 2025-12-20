Liberty Music Hall recebe Festa do Branco & Preto neste sábado

O Liberty Music Hall, em São Carlos, recebe neste sábado, 20 de dezembro, a partir das 19h, a festa “Túnel do Tempo – Branco & Preto”, evento que marca a última edição do ano na casa noturna.

Com proposta temática e clima de celebração, a festa convida o público a vestir branco e preto, em uma noite que promete muita música, pista animada e clima retrô, reunindo diferentes gerações em um verdadeiro “túnel do tempo”.

O evento será realizado no Liberty Music Hall, localizado na Rua Conde do Pinhal, 2919, região central da cidade. A organização informa que os convites antecipados e as reservas de mesas podem ser feitos diretamente pelo WhatsApp (16) 99776-6903.

A expectativa é de casa cheia, encerrando o calendário de eventos de 2025 com estilo, nostalgia e animação.

