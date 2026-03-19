Ítalo faz tributo a Raul Seixas e Legião Urbana este sábado

O Instituto Cultural Ítalo Brasileiro apresenta, neste sábado, 21 de março, o espetáculo “O Poeta e o Profeta”, a partir das 21h, com tributo à Legião Urbana e cover de Raul Seixas. O clube completou 73 anos no último dia 14 de março. O tributo à Legião será feito pela banda são-carlense Conexão Amazônica. Wagner Seixas e banda farão um grande show em homenagem ao rei do rock nacional, Raul Seixas.

O atual presidente do Ítalo, José Favoretto, ex-jogador de futebol e de voleibol, “Zezão”, afirma que o clube prossegue proporcionando lazer aos são-carlenses. “Seguimos com nossos bailes. Estamos tentando trazer grandes atrações. É um dos únicos clubes que continuam fazendo carnaval de salão em piso de taco, com muita dificuldade. Mas ainda seguramos a bronca para isso, com Baile do Dia dos Pais, Dia das Mães, Baile do Vermelho e Branco, do Azul e Branco, etc.”, conta ele.

Zezão afirma que o clube continuará na luta para manter os eventos. “Temos o maior prazer de agradecer a todos que nos ajudaram em todos estes anos, todos os diretores, funcionários e todos, enfim, que fizeram muito pelo clube”, conclui.

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