Inscrições estão abertas para as Tardes de Férias no CDCC

Estão abertas as inscrições para as Tardes de Férias, programação especial promovida pelo Centro de Divulgação Científica e Cultural (CDCC) da USP, com atividades gratuitas voltadas a crianças, adolescentes e jovens.
As ações acontecem entre os dias 19 e 23 de janeiro, sempre das 14h às 17h, com uma série de oficinas, experiências e atrações educativas e interativas, pensadas para unir aprendizado e diversão durante o período de recesso escolar.
Para participar, os interessados devem acessar o site https://cdcc.usp.br/tardesdeferias/
e clicar no dia e na atividade desejada. Após preencher e enviar o formulário, a vaga é automaticamente garantida.
Atenção às orientações
-
O número de vagas é limitado e varia conforme a atividade;
-
É fundamental observar a faixa etária recomendada, indicada no site e nos formulários;
-
Algumas oficinas são oferecidas em mais de um dia ou horário — caso um esteja esgotado, vale tentar outro;
-
Além das oficinas com inscrição prévia, haverá atividades abertas, que não exigem cadastro, para o público aproveitar ao longo da tarde no CDCC.
A programação completa, com datas, horários e detalhes de cada atividade, está disponível no site oficial do evento.