Inscrições estão abertas para as Tardes de Férias no CDCC

14 Jan 2026 - 15h10Por Jessica Carvalho R
Estão abertas as inscrições para as Tardes de Férias, programação especial promovida pelo Centro de Divulgação Científica e Cultural (CDCC) da USP, com atividades gratuitas voltadas a crianças, adolescentes e jovens.

As ações acontecem entre os dias 19 e 23 de janeiro, sempre das 14h às 17h, com uma série de oficinas, experiências e atrações educativas e interativas, pensadas para unir aprendizado e diversão durante o período de recesso escolar.

Para participar, os interessados devem acessar o site https://cdcc.usp.br/tardesdeferias/
e clicar no dia e na atividade desejada. Após preencher e enviar o formulário, a vaga é automaticamente garantida.

Atenção às orientações

  • O número de vagas é limitado e varia conforme a atividade;

  • É fundamental observar a faixa etária recomendada, indicada no site e nos formulários;

  • Algumas oficinas são oferecidas em mais de um dia ou horário — caso um esteja esgotado, vale tentar outro;

  • Além das oficinas com inscrição prévia, haverá atividades abertas, que não exigem cadastro, para o público aproveitar ao longo da tarde no CDCC.

A programação completa, com datas, horários e detalhes de cada atividade, está disponível no site oficial do evento.

Últimas Notícias