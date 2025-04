Ingressos para o São Carlos Rodeio Fest custam de R$ 70 a R$ 220

Rodeio Fest - Crédito: divulgação

Já estão disponíveis os ingressos para o São Carlos Rodeio Fest 2025, que acontece no mês de agosto e promete agitar o interior paulista com grandes nomes da música nacional. O evento será realizado na Avenida Getúlio Vargas, na rotatória do Jardim Nova São Carlos, com abertura dos portões às 19 horas. Camarotes corporativos são negociados diretamente com a empresa organizadora.

A programação está recheada de atrações:

Dia 8 de agosto – Luan Santana e Open Farra

Frontstage: a partir de R$ 70,00 + taxas

Frontstage (2 amigos): R$ 130,00 + taxas

Camarote Intense: R$ 120,00 + taxas

Camarote Intense (2 amigos): R$ 220,00 + taxas

Dia 9 de agosto – Fred & Fabrício e Dennis DJ

Frontstage: a partir de R$ 70,00 + taxas

Frontstage (2 amigos): R$ 130,00 + taxas

Camarote Intense: R$ 120,00 + taxas

Camarote Intense (2 amigos): R$ 190,00 + taxas

Dia 15 de agosto – Gusttavo Lima e Bruno & Denner

Frontstage: a partir de R$ 70,00 + taxas

Frontstage (2 amigos): R$ 130,00 + taxas

Camarote Intense: R$ 120,00 + taxas

Camarote Intense (2 amigos): R$ 220,00 + taxas

Dia 16 de agosto – Murilo Huff e Jiraya Uai

Frontstage: a partir de R$ 70,00 + taxas

Frontstage (2 amigos): R$ 130,00 + taxas

Camarote Intense: R$ 120,00 + taxas

Camarote Intense (2 amigos): R$ 190,00 + taxas

Para quem quiser curtir os quatro dias de festa, o Passaporte do Frontstage custa a partir de R$ 195,00 + taxas, e o Passaporte Camarote Intense está disponível por R$ 660,00 + taxas.

Os ingressos estão sendo vendidos exclusivamente pelo site Ticket360.

