Iguatemi São Carlos abre temporada de Natal com decoração e encontro com Papai Noel

O Shopping Iguatemi São Carlos mantém a tradição e prepara uma decoração encantadora, que será inaugurada nesta terça, 14/11, para as famílias prestigiarem a beleza da data e se divertirem com diferentes atividades. E, para celebrar a abertura da temporada mais aguardada do ano, a Orquestra Sinfônica Paulista fará uma apresentação às 19h, em frente à Praça de Eventos.

Moderna e interativa, a decoração deste ano começa na área externa com o estacionamento e fachada iluminados. O famoso Ursão, já amado e queridinho da cidade, até trocará de figurino ao longo do período. E, dentro do empreendimento, os clientes podem esperar por muitas luzes e riqueza em detalhes.

Além da decoração, o empreendimento trará brinquedos lúdicos como gira-gira acessível para crianças com mobilidade reduzida e a Oficina de Natal, onde poderão personalizar suas cartinhas, jogar palavras cruzadas e pintar.

“Aguardamos ansiosamente pela temporada de Natal. Sabemos o quanto a data é importante para os nossos clientes e queríamos fazer parte dessa ocasião de forma especial. Então, desde a decoração até as atrações natalinas, foram idealizados muito carinho para que fosse um momento mágico, rico em detalhes e que prezasse pelo conforto das famílias e diversão das crianças”, afirma Jorge Fernandes, Gerente Geral do Iguatemi São Carlos.

Na próxima segunda-feira, 20/11, o bom velhinho estará em seu Trono na Praça de Eventos, a partir das 18h30, para receber as crianças, ouvir seus pedidos e tirar fotos. O shopping ainda realizará no dia 20/12, às 19h, seu tradicional flashmob natalino, surpreendendo os clientes com uma apresentação encantadora e contagiante. Os personagens reproduzirão o show também nos dias 22 e 23/12, na Praça de Eventos.

“Muito além de uma programação especial para o final de ano, queremos proporcionar boas experiências para as famílias que estarão conosco. Todos os anos trazemos alguma novidade e melhoramos o que já é tradicional para a data. Estamos felizes em abrir a temporada deste ano que está ainda mais mágica”, afirma Taciana Melo, Gerente de Marketing do Iguatemi São Carlos.

E tem mais. A partir de 08/12, clientes poderão trocar notas fiscais por panettones Pati Piva. Para participar, a cada R$500 em compras, o cliente deverá apresentar seus cupons e/ou notas fiscais no Posto de Troca na rotatória da Samsung, para retirar um panettone Pati Piva 500g, com gotas e recheio cremoso de chocolate. A promoção é válida enquanto durarem os estoques e será permitida a troca de apenas um panettone por CPF. Clientes XP/ Visa ganharão um panettone extra.

Serviço | Iguatemi São Carlos:

Oficina de Natal:

Local: Praça de Eventos

Data: de 14/11 a 24/12

Horários: De 14/11 a 23/12, sextas e sábados, das 13h às 21h, e aos domingos e feriados, das 12h às 20h. E no dia 24/12, das 13h às 18h

Trono do Papai Noel:

Local: Praça de Eventos

Data: de 20/11 a 24/12

Horários: Dia 20/11, das 18h30 às 20h. De 21/11 a 23/12, das 13h às 22h. Dia 24/12, das 13h às 18h

Flashmob natalino:

Local: Praça de Eventos

Data: dias 20, 22 e 23/12

Horário: a partir das 19h

Horários especiais do shopping:

Para dar mais conforto ao período de compras dos clientes, o Iguatemi São Carlos trabalhará com horários especiais neste final de ano.

De 15/12 a 23/12: das 10h às 23h todos os dias, inclusive aos domingos

Dia 24/12: das 10h às 18h

Dia 25/12: lojas e quiosques operam de forma opcional das 14h às 20h. Praça de alimentação e restaurantes operam de forma opcional das 11h às 20h

De 26/12 a 30/12: das 10h às 22h

Dia 31/12: das 10h às 16h

Dia 01/01/2024: lojas e quiosques operam de forma opcional das 14h às 20h. Praça de alimentação e restaurantes operam de forma opcional das 11h às 20h

