Ibaté celebra o Natal com programação especial para visitantes neste fim de semana

O Encantos de Natal segue iluminando a cidade de Ibaté, atraindo moradores e visitantes com uma programação repleta de cultura, música e tradições natalinas. O evento promete movimentar a cidade ao longo de todo o fim de semana.
Na sexta-feira, 12 de dezembro, a noite terá diversas atrações:
- 19h30 – Grupo Consagração Rappers, trazendo música urbana e cultura local;
- 20h30 – Momento de fé com a Assembleia de Deus Belém;
- 21h – Tradicional Carreata da Coca-Cola, com saída do supermercado Ruscito, no bairro São Benedito, passando por várias ruas da cidade.
No sábado, 13 de dezembro, a animação continua na Praça Central com a apresentação da Banda Doce Veneno, às 20h30, prometendo muita música e alegria para o público
O fim de semana encerra no domingo, 14 de dezembro, com duas atrações musicais:
- 19h30 – Cantor Renan Marone;
- 20h30 – Banda Geração 90, com sucessos que marcaram época.
Além das apresentações, a praça de alimentação permanece aberta diariamente