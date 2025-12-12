(16) 99963-6036
sexta, 12 de dezembro de 2025
Entretenimento

Ibaté celebra o Natal com programação especial para visitantes neste fim de semana

12 Dez 2025 - 20h05Por Jessica
O Encantos de Natal segue iluminando a cidade de Ibaté, atraindo moradores e visitantes com uma programação repleta de cultura, música e tradições natalinas. O evento promete movimentar a cidade ao longo de todo o fim de semana.

Na sexta-feira, 12 de dezembro, a noite terá diversas atrações:

  • 19h30 – Grupo Consagração Rappers, trazendo música urbana e cultura local;
  • 20h30 – Momento de fé com a Assembleia de Deus Belém;
  • 21h – Tradicional Carreata da Coca-Cola, com saída do supermercado Ruscito, no bairro São Benedito, passando por várias ruas da cidade.

No sábado, 13 de dezembro, a animação continua na Praça Central com a apresentação da Banda Doce Veneno, às 20h30, prometendo muita música e alegria para o público

O fim de semana encerra no domingo, 14 de dezembro, com duas atrações musicais:

  • 19h30 – Cantor Renan Marone;
  • 20h30 – Banda Geração 90, com sucessos que marcaram época.

Além das apresentações, a praça de alimentação permanece aberta diariamente

 

