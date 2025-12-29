Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (29/12) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Ei, Áries, sinta o mistério no ar: é hora de encarar aquela pessoa que te inquieta com tranquilidade e sinceridade – as coisas podem se resolver de um jeito mágico. Proteja seu espaço se perguntas estranhas surgirem, hein? Otimismo à vista: sucesso te espera. Melhor horário: 14h às 15h...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: Nuvens sumindo e sucesso ao alcance. Touro, as nuvens escuras vão embora, abrindo dias de paz total – seu projeto é o caminho certo, ignora os perrengues passageiros. Mistério otimista: o sucesso tá logo ali, brilhando. Relaxe e confie no fluxo. Melhor horário: 10h às 11h para avançar no trampo com vibe positiva...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Comunicação clara e milagre perdido. Gêmeos, fale claro e autêntico hoje – suas ideias vão fluir como mágica. E prepare o coração: algo que você achava perdido pode voltar do nada, tipo um milagre descontraído. Otimismo no ar! Melhor horário: 16h às 17h pra conectar e surpreender...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: Gentileza espalhando harmonia. Câncer, ignora críticas e defeitos alheios – use seu coração fofo pra espalhar amor e paz, atraindo felicidade pra todo lado. Mistério gentil: harmonia te cerca. Na reunião, fala só o essencial. Melhor horário: 12h às 13h pra nutrir laços com leveza. Como isso vai iluminar seu dia?...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Pausa nas reclamações e conquistas reais. Leão, para de reclamar e olha pro passado: veja suas conquistas brilhantes que te moldaram. Mude a vibe pra alegre – otimismo misterioso te eleva. Descontraia e celebre! Melhor horário: 18h às 19h pra refletir e brilhar. O que você conquistou que ainda te orgulha?...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Ajuda generosa e nostalgia passageira. Virgem, se um amigo precisar, ajude sem pestanejar – sua generosidade muda tudo. Nostalgia? Normal e rápida, sinal de vida plena. Otimismo no mistério da conexão. Melhor horário: 9h às 10h pra atos de bondade que voltam em dobro. Quem você vai impactar hoje?...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Sinta o mistério da vida pulsar em suas veias, Libra – um chamado enigmático para dançar com o desconhecido e romper a estagnação da rotina. Otimistamente, cada passo ativo abre portas para alegrias inesperadas e crescimento infinito. Descontraia-se: mexa o corpo, sorria para o novo e veja como o universo conspira a seu favor...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: No véu misterioso do destino, Escorpião, lembre-se que cada alma caminha em seu ritmo único, e a experiência é a mestra silenciosa que forja guerreiros. Otimista que sou, solte os fardos alheios com apoio generoso e veja relações florescerem em aprendizado mútuo. Melhor horário: 18h às 20h...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: Um enigma paira, Sagitário: se o coração manda falar, escolha o canto privado onde verdades fluem como rios ocultos, sem pressões externas. Otimismo brilha – construtivo e sincero, você constrói pontes eternas. Descontraia: deixe rolar naturalmente, e sinta a magia acontecer. Melhor horário: 11h às 13h...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Mergulhe no mistério do seu caminho, Capricórnio – pare e contemple o rumo da vida, onde surpresas astrais aguardam no horizonte. Otimista: novas possibilidades brotam dessa pausa, transformando dúvidas em ouro. Descontraído: respire fundo e descubra tesouros internos. Melhor horário: 9h às 11h...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Sombra misteriosa se dissipa, Aquário: hora de soltar pesos que te prendem, pedindo perdão se o karma cobra. Otimismo explode – um passo corajoso revela que é mais fácil do que imagina, fortalecendo laços para sempre. Descontraia: erga a cabeça, peça desculpas com um sorriso e dance livre. Melhor horário: 16h às 18h...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Cuidado com o intrigue sombrio ao redor, Peixes – olhos atentos evitam dores de cabeça de intenções veladas. Otimista: reflita devagar sobre decisões pesadas, e o caminho claro surge como um sonho realizado. Descontraído: filtre palavras, tome tempo e flutue com graça. Melhor horário: 20h às 22h...Veja a previsão completa clicando no nome do signo.

