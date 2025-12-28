Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (28/12) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

Autor: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: O dia começa abrindo portas para avanços que misturam desejo e ousadia, Áries. O campo astral favorece conquistas em vários campos da sua vida, especialmente quando você confia no impulso de ir além do conhecido. Entre 9h e 10h, sua intuição estará boa para fazer planos. A sorte vibra em nível... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: Hoje o céu pede cautela e visão estratégica, Touro. Há boas energias envolvendo planos futuros, mas elas exigem organização e menos impulsividade. O melhor horário do dia será entre 14h e 15h, quando sua mente estará mais clara para rever decisões. A sorte aparece em nível médio, crescendo com... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Este não será um dia comum, Gêmeos. Sua sensibilidade se expande de forma incomum, trazendo percepções profundas e sinais sutis que tocam a alma. O momento mais forte acontece entre 11h e 12h, quando emoções e intuições se misturam. A sorte vibra em nível médio-alto, conectada ao... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: As emoções ganham intensidade hoje, Câncer, colocando você diante de diálogos necessários. A clareza nasce da sinceridade, mesmo que ela exija coragem. O melhor horário do dia será entre 10h e11h, quando suas palavras carregam mais verdade. A sorte se mantém em nível médio, especialmente... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: O céu pede atenção às finanças, Leão, mas sem abalar sua confiança natural. Ajustes e revisões serão essenciais antes de qualquer avanço maior. O horário mais favorável será entre 10h e 11h, quando sua visão estratégica se fortalece. A sorte vibra em nível médio-alto, e um obstáculo pode se transformar... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: O dia traz desafios que testam sua paciência, Virgem, especialmente em questões práticas e pessoais. Sua mente analítica será a chave para organizar o que parece confuso. O melhor horário surge entre 16h e 17h, ideal para planejar e ajustar rotas. A sorte está em nível médio, alinhada ao... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Hoje o céu favorece conquistas ligadas ao que você ama fazer, Libra. Quando age com prazer e autenticidade, as portas se abrem naturalmente. O melhor horário do dia é entre 13h e 14h, quando sua energia de atração se intensifica. A sorte vibra em nível alto, e uma troca de ideias pode render frutos... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: As relações pedem cuidado e clareza hoje, Escorpião. Mal-entendidos podem surgir, mas sua intuição afiada ajuda a ler além das palavras. O momento mais potente acontece entre 20h e 21h, quando decisões ganham profundidade. A sorte está em nível médio-alto, especialmente em... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: O astral traz leveza e alegria, Sagitário, principalmente nas interações sociais. Risadas e encontros elevam sua vibração, mas algumas expectativas pedem revisão. O melhor horário do dia será entre 15h e 16h, quando conversas se tornam reveladoras. A sorte aparece em nível médio, e uma verdade... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Hoje você deve buscar equilíbrio, Capricórnio, tentando conciliar deveres e bem-estar. Pequenas conquistas surgem quando você respeita seus próprios limites. O melhor horário é entre 8h e 9h, ideal para avançar com disciplina. A sorte vibra em nível médio-alto, e um progresso discreto pode se... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Uma onda de inspiração atravessa seu campo mental hoje, Aquário. Ideias novas surgem como respostas para antigos dilemas. O melhor horário do dia acontece entre 17h e 18h, quando sua criatividade encontra direção. A sorte está em nível alto, especialmente no trabalho. Uma troca de ideias... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: A intuição guia seus passos hoje, Peixes, ajudando você a lidar com questões delicadas. O céu pede que não alimente pensamentos negativos, pois há mais soluções do que aparenta. O melhor horário do dia será entre 21h e 22h, quando sua sensibilidade se fortalece. A sorte vibra em nível médio-alto, e uma... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

Leia Também