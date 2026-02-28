Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (28/02) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

Autor: Horóscopo Sideral

Áries - 21 de março a 20 de abril

Hoje, o ariano terá um dia de expansão pessoal e energia elevada, segundo a sua previsão astrológica. Melhor horário do dia: 14h às 16h. Dica de sorte: Use algo vermelho para ativar sua autoconfiança. O que deve evitar hoje: Discussões desnecessárias e decisões precipitadas. Números da sorte: 3 – 11 – 19 – 27 – 44 – 58...Veja aqui a previsão completa de Áries

Touro - 21 de abril a 20 de maio

Hoje, o taurino terá um dia de crescimento e proteção espiritual, você perceberá que sair da zona de conforto será essencial. Melhor horário do dia: 9h às 11h; Dica de sorte: Organize seu ambiente para atrair prosperidade. O que deve evitar hoje: Teimosia e resistência a mudanças que são necessárias...Veja aqui a previsão completa de Touro

Gêmeos - 21 de maio a 20 de junho

Hoje, o geminiano terá um dia de clareza mental e decisões estratégicas. Você conseguirá analisar situações complexas com rapidez. Melhor horário do dia: 16h às 18h. Dica de sorte: Anote ideias importantes para não perder oportunidades. Números da sorte: 7 – 13 – 25 – 32 – 48 – 55...Veja aqui a previsão completa de Gêmeos

Câncer - 21 de junho a 21 de julho

Hoje, o canceriano terá um dia de transformação emocional e fortalecimento interior, use-o para ter um tempo para si mesmo(a). Melhor horário do dia: 20h às 22h. Dica de sorte: Acenda uma vela branca para renovar energias. O que deve evitar hoje: Apego excessivo ao passado. Números da sorte: 2 – 10 – 21 – 34 – 46 – 59...Veja aqui a previsão completa de Câncer

Leão - 22 de julho a 22 de agosto

Hoje, o leonino terá um dia de organização e foco em metas concretas. O Sol fará com que perceba que deve estruturar melhor seus planos. Melhor horário do dia: 12h às 14h. Dica de sorte: Confie na sua capacidade de liderar situações difíceis. O que deve evitar hoje: Orgulho excessivo ou necessidade de reconhecimento imediato...Veja aqui a previsão completa de Leão

Virgem - 23 de agosto a 22 de setembro

Hoje, o virginiano terá um dia de produtividade e conquistas pessoais; suas habilidades analíticas estarão nas nuvens. Melhor horário do dia: 8h às 10h. Dica de sorte: Faça uma lista de prioridades antes de iniciar o dia. O que deve evitar hoje: Autocrítica exagerada. Números da sorte: 6 – 15 – 24 – 38 – 47 – 52...Veja aqui a previsão completa de Virgem

Libra - 23 de setembro a 22 de outubro

Hoje, o libriano terá um dia de testes emocionais e equilíbrio interior, você poderá lidar com pessoas negativas ou ambientes carregados. Melhor horário do dia: 17h às 19h. Dica de sorte: Ouça uma música que eleve sua vibração. O que deve evitar hoje: Entrar em discussões improdutivas ou alimentar reclamações...Veja aqui a previsão completa de Libra

Escorpião - 23 de outubro a 21 de novembro

Hoje, o escorpiano terá um dia de resoluções importantes e fortalecimento pessoal. Melhor horário do dia: 10h às 12h. Dica de sorte: Finalize uma tarefa antiga antes de começar algo novo. O que deve evitar hoje: Adiar responsabilidades ou agir com desconfiança excessiva. Números da sorte: 8 – 16 – 28 – 39 – 45 – 54...Veja aqui a previsão completa de Escorpião

Sagitário - 22 de novembro a 21 de dezembro

O sagitariano terá um dia de mudanças positivas e recompensas inesperadas. Melhor horário do dia: 13h às 15h. Dica de sorte: Acredite no seu merecimento e celebre pequenas vitórias. O que deve evitar hoje: Ansiedade excessiva ou expectativas irreais. Números da sorte: 9 – 17 – 26 – 33 – 50 – 58...Veja aqui a previsão completa de Sagitário

Capricórnio - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Hoje, o capricorniano terá um dia de estabilidade e realizações pessoais. As situações tendem a fluir conforme seus planos. Melhor horário do dia: 7h às 9h. Dica de sorte: Planeje os próximos passos com estratégia. O que deve evitar hoje: Excesso de rigidez ou autocobrança exagerada...Veja aqui a previsão completa de Capricórnio

Aquário - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Hoje, o aquariano terá um dia de leveza, relaxamento e reconexão pessoal. Você sentirá necessidade de desacelerar. Melhor horário do dia: 19h às 21h. Dica de sorte: Faça algo diferente que estimule sua criatividade. O que deve evitar hoje: Isolamento excessivo ou distração com assuntos irrelevantes...Veja aqui a previsão completa de Aquário

Peixes - 20 de fevereiro a 20 de março

Hoje, o pisciano terá um dia de decisões interessantes e avanços pessoais. Conseguirá fazer escolhas acertadas em assuntos que estavam parados. Melhor horário do dia: 11h às 13h. Dica de sorte: Escreva seus objetivos para fortalecer sua intenção. O que deve evitar hoje: Fugir de responsabilidades ou se iludir com promessas vagas...Veja aqui a previsão completa de Peixes

