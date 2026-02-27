Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (27/02) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

Autor: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Hoje, o ariano terá um dia favorável para aceitar convites e novas propostas, especialmente aquelas que podem abrir caminhos no futuro. Melhor horário do dia: entre 14h e 16h. Dica de sorte: diga “sim” a convites que envolvam aprendizado ou novas conexões.

Números da sorte: 5 · 9 · 17 · 26 · 38 · 54...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: Hoje, a astrologia mostra um dia mais do que perfeito para fortalecer a independência, agir com paciência e consolidar decisões fortes. Melhor horário do dia: entre 10h e 12h. Dica de sorte: organize suas finanças ou revise planos. O que deve evitar hoje: insistir em controlar tudo ou se comparar com outras pessoas...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: A astrologia indica que surge uma chance que não deve ser ignorada. Mesmo que outras pessoa tentem influenciar sua decisão. Melhor horário do dia: entre 15h e 17h. Dica de sorte: confie na sua capacidade de adaptação e comunicação. O que deve evitar hoje: deixar que dúvidas externas abafem sua própria vontade...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: Segundo a previsão astrológica de hoje, aproxima-se a oportunidade que você precisava para transformar seu cenário pessoal. Melhor horário do dia: entre 8h e 10h. Dica de sorte: valorize pequenas vitórias e reconheça o quanto já avançou. O que deve evitar hoje: carregar culpas ou duvidar do próprio valor...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: O dia tende a ser intenso e estimulante, tornando este um ótimo momento para agir com mais coragem em direção aos seus objetivos. Melhor horário do dia: entre 13h e 15h. Dica de sorte: confie no seu brilho e se posicione com segurança. O que deve evitar hoje: agir por orgulho, esperar reconhecimento imediato...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Esta previsão astrológica aponta um período favorável para o desenvolvimento pessoal, em assuntos ligados à vida íntima. Melhor horário do dia: entre 9h e 11h. Dica de sorte: flexibilize seus planos e permita-se experimentar algo novo. O que deve evitar hoje: excesso de autocrítica ou perfeccionismo exagerado...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Hoje, o libriano terá um dia agitado, com situações inesperadas exigindo decisões rápidas, relacionadas a compromissos. Melhor horário do dia: entre 11h e 13h. Dica de sorte: resolva pendências que você vem adiando. O que deve evitar hoje: tentar agradar todo mundo ao mesmo tempo...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Hoje, o escorpiano começará a ver resultados concretos dos esforços recentes, especialmente ligados a objetivos pessoais. Melhor horário do dia: entre 16h e 18h. Dica de sorte: confie na sua determinação e vá até o fim. O que deve evitar hoje: guardar ressentimentos ou agir por desconfiança...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: Hoje, o sagitariano terá um dia produtivo desde as primeiras horas da manhã, com coincidências positivas. Melhor horário do dia: entre 9h e 11h. Dica de sorte: esteja atento a propostas fora da rotina. O que deve evitar hoje: resistir a mudanças por medo do desconhecido. Números da sorte: 8 · 14 · 25 · 34 · 42 · 55...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Hoje, o capricorniano contará com energia e foco para enfrentar tarefas complexas, inclusive aquelas que estavam travadas. Melhor horário do dia: entre 7h e 9h. Dica de sorte: priorize o que realmente importa. O que deve evitar hoje: sobrecarregar-se com responsabilidades alheias...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Hoje, o aquariano viverá um dia marcado por mudanças e novas perspectivas, com chances reais de crescimento pessoal. Dica de sorte: experimente uma abordagem diferente para velhos problemas. O que deve evitar hoje: insistir em ideias que já não fazem sentido

Números da sorte: 10 · 19 · 28 · 37 · 49 · 58...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Hoje, o pisciano deve agir com mais calma ao tomar decisões, pois a pressa pode gerar irritação ou escolhas pouco satisfatórias. Melhor horário do dia: entre 19h e 21h. Dica de sorte: espere o momento certo antes de responder. O que deve evitar hoje: decisões impulsivas ou baseadas no cansaço...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

