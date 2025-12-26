Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (26/12 para o seu signo

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Um novo ciclo começa a se desenhar no seu campo astral, Áries, trazendo lições que vão além do óbvio. O dia pede expansão, coragem e uma escuta mais profunda dos seus próprios desejos. Entre 10h e 11h, sua energia estará alinhada para perceber sinais importantes. A sorte vibra em nível médio-alto, e um... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: Hoje o céu convida você a simplificar, Touro. Ao direcionar sua energia apenas para o que realmente importa, uma sensação de alívio começa a tomar forma. O melhor horário do dia será entre 14h e 15h, quando pendências ganham chance de solução. A sorte se mantém em nível médio, mas cresce à... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: As estrelas pedem desaceleração, Gêmeos, mesmo que sua mente insista em correr à frente. Hoje, a intuição fala mais alto do que a lógica, principalmente entre 9h e 10h, quando percepções sutis ganham força. A sorte aparece em nível médio-alto, conectada a uma conversa ou encontro que pode... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: O dia traz um teste emocional, Câncer, não por falta de esforço, mas pelas interferências ao redor. O céu sugere flexibilidade e revisão de estratégias, especialmente entre 18h e 19h, quando sua sensibilidade estará ampliada. A sorte está em nível médio, e se ativa quando você aceita ajustar... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Hoje o universo pede foco, Leão. Seus objetivos seguem firmes, mas exigem silêncio estratégico e menos dispersão. O melhor horário para agir com clareza será entre 11h e 12h, quando sua força interior se impõe. A sorte vibra em nível alto, porém sensível a distrações. Algo promissor se aproxima... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: O céu favorece o aprendizado e o refinamento das suas habilidades, Virgem. Avaliar antes de agir será crucial, principalmente entre 16h e 17h, quando sua lucidez atinge o auge. A sorte permanece em nível médio, ligada à racionalidade e à boa leitura das situações. Um avanço se constrói agora, longe... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Hoje o astral pede pausas conscientes, Libra. Colocar limites será mais libertador do que insistir em agradar. O melhor horário do dia surge entre 13h e 14h, ideal para reavaliar escolhas e desejos. A sorte se manifesta em nível médio-alto, e um acontecimento específico ajuda a clarear caminhos que... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Desafios não surgem por acaso hoje, Escorpião. Eles funcionam como portais de fortalecimento e reinvenção. Sua capacidade de adaptação será decisiva, especialmente entre 20h e 21h, quando insights profundos emergem. A sorte está em nível médio, mas se expande quando você aceita mudar a... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: O céu pede serenidade, Sagitário. Sua maior força hoje é manter a calma diante do inesperado e não se envolver em disputas que drenam energia. O melhor horário para reorganizar ideias será entre 15h e 16h. A sorte aparece em nível médio-alto, e se intensifica quando você se permite desligar... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: A autoconfiança guia seus passos hoje, Capricórnio, trazendo avanços objetivos mesmo diante de pequenos imprevistos. O horário mais favorável é entre 8h e 9h, quando decisões ganham firmeza. A sorte vibra em nível alto, e um contato específico pode alterar sua visão sobre o futuro próximo... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: O dia pede discernimento, Aquário. Separar sonho de realidade será essencial para não desperdiçar energia em batalhas fora de tempo. O melhor horário será entre 17h e 18h, quando o céu favorece escolhas mais maduras. A sorte está em nível médio-alto, sinalizando uma virada gradual. Um novo... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: O astral traz leveza e fluidez, Peixes, com sinais positivos surgindo de forma inesperada. O melhor horário do dia será entre 21h e 22h, quando sua sensibilidade capta oportunidades sutis. A sorte se mantém em nível alto, porém passageira. Algo pode colocá-lo em vantagem, mas se você... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

Autor: Horóscopo Sideral