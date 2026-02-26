Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (26) para o seu signo

Autor: Horóscopo Sideral
ÁRIES - 21 de março a 20 de abril
Áries: Hoje você acorda com a vibe lá em cima e uma ambição renovada que pode marcar o início de uma nova fase na sua vida. Melhor horário do dia: 10h às 12h. Dica de sorte: Use algo claro para ativar sua autoconfiança. O que deve evitar hoje: Impulsividade em decisões financeiras. Números da sorte: 3 – 9 – 14 – 27 – 31 – 45...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.
TOURO - 21 de abril a 20 de maio
Touro: Uma transformação gigante tá batendo na porta e vai te levar pra um nível top! Touro, deixe pra trás o que não vibra mais com você. Melhor horário do dia: 15h às 17h. Dica de sorte: Organize um espaço da casa para atrair novas energias. O que deve evitar hoje: Apego excessivo ao passado. Números da sorte: 5 – 11 – 18 – 24 – 36 – 42...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.
GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho
Gêmeos: No fim de tarde, pare tudo e se jogue no autocuidado hoje: busque paz e reconecte com suas raízes espirituais. Melhor horário do dia: 8h às 10h. Dica de sorte: Ouça uma música que traga boas lembranças. O que deve evitar hoje: Dispersão e excesso de compromissos.Números da sorte: 2 – 16 – 21 – 29 – 34 – 48 ...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.
CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho
Câncer: Hoje, solte os impulsos e foque no que é pessoal, a Lua te deixa mais sensível e conectado. Retome tarefas pausadas. Melhor horário do dia: 18h às 20h. Dica de sorte: Prepare ou compartilhe uma refeição especial. O que deve evitar hoje: Guardar sentimentos sem conversar.Números da sorte: 7 – 13 – 20 – 28 – 39 – 44 ...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.
LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto
Leão: Hoje, Leão, os astros iluminam seu Sol radiante, trazendo uma vibe superpositiva que eleva seu humor aos céus. Melhor horário do dia: 11h às 13h. Dica de sorte:Use um acessório dourado para ativar sua autoconfiança. O que deve evitar hoje: Exageros ou gastos por impulso. Números da sorte: 1 – 8 – 19 – 26 – 33 – 47 ...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.
VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro
Virgem: Neste dia, Mercúrio alinha as estrelas pro seu dia de tranquilidade total, com a boa vibe voltando pra alma e transbordando pros outros. Melhor horário do dia: 9h às 11h. Dica de sorte: Organize sua agenda ou lista de tarefas.O que deve evitar hoje: Perfeccionismo excessivo.Números da sorte: 4 – 12 – 23 – 30 – 38 – 49 ...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.
LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro
Libra: Hoje, Vênus sorri pra você, perfeito pra curtir algo gostoso com pessoas que gosta e investir em movimento físico que acalma corpo e mente. Melhor horário do dia: 16h às 18h. Dica de sorte: Use tons de azul ou rosa para atrair equilíbrio. O que deve evitar hoje: Evitar decisões importantes. Números da sorte: 6 – 15 – 22 – 31 – 40 – 52...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.
ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro
Escorpião: O dia explode em dinamismo astral, cheio de surpresas que te empurram pra planejar o que tá engavetado. Melhor horário do dia: 14h às 16h. Dica de sorte: Escreva suas metas no papel para fortalecer sua intenção. O que deve evitar hoje: Guardar tudo para si sem compartilhar planos importantes. Números da sorte: 9 – 17 – 25 – 32 – 41 – 53 ...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.
SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro
Sagitário: Hoje a vibe é leve e expansiva. Conecte-se com pessoas positivas, troque papos inspiradores e viva momentos que elevem seu astral. Melhor horário do dia: 17h às 19h. Dica de sorte: Faça algo ao ar livre para renovar sua energia. O que deve evitar hoje: Prometer mais do que pode cumprir. Números da sorte: 5 – 14 – 23 – 28 – 37 – 46 ...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.
CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro
Capricórnio: Saturno te dá um respiro astral pra descansar e seguir só o que vem da alma; paz e serenidade longe do trampo e estresses! Melhor horário do dia: 8h às 10h. Dica de sorte: Reserve alguns minutos para silêncio e reflexão. O que deve evitar hoje: Levar responsabilidades além do necessário. Números da sorte: 4 – 16 – 21 – 35 – 42 – 50 ...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.
AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro
Aquário: Urano brilha pra um dia feliz total, zerando problemas e abrindo espaço pra meditação que limpa a alma. Melhor horário do dia: 13h às 15h. Dica de sorte:Mude algo na rotina para estimular novas ideias. O que deve evitar hoje: Isolamento excessivo. Números da sorte:7 – 18 – 24 – 33 – 41 – 54 ...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.
PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março
Peixes: Netuno alinha tudo pro seu dia perfeito; sucessos em tudo e chance de virar a página, largando hábitos ruins pra uma fase tranquila e luminosa. Melhor horário do dia: 19h às 21h. Dica de sorte: Escute sua música favorita para elevar a vibração. O que deve evitar hoje: Fugir de decisões importantes. Números da sorte: 2 – 11 – 20 – 29 – 38 – 47 ...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.