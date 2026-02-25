Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (25/02) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

Autor: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Sua previsão astrológica de hoje avisa: evite briga e discussão, porque isso pode te incomodar mais do que você pensa. Melhor horário do dia: 14h às 16h – hora top pra resolver pendência. Dica de sorte: Use vermelho no look pra ativar sua força interior e abrir caminhos. Números da sorte: 7, 15, 22, 36, 48, 59...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: Olha só o que está previsto para hoje: uma fase boa de oportunidades tá chegando rápido, podendo mudar sua vida pro bem em pouco tempo. Melhor horário do dia: 10h às 12h – perfeito pra planejar ou fechar negócio. Dica de sorte: Coma algo doce de manhã pra adoçar a sorte e atrair prosperidade. Números da sorte: 4, 12, 27, 33, 45, 58...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Um dia para você levar as coisas com leveza, sua previsão pra hoje é clara: pra curtir um dia tranquilo, não se meta onde não te chamam. Melhor horário do dia: 16h às 18h – ideal pra socializar ou bater papo leve. Dica de sorte: Escute uma música animada no carro pra multiplicar a vibe positiva. Números da sorte: 9, 18, 25, 39, 47, 52...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: O universo pede mais paciência neste dia para você, seja menos crítico com defeito alheio e valorize as qualidades da galera. Melhor horário do dia: 9h às 11h – ótimo pra ligar pros amigos ou família. Dica de sorte: Beba água com limão pra limpar energia negativa e atrair harmonia. Números da sorte: 2, 14, 28, 35, 41, 60...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Algo bacana começa a se alinhar para você, sua previsão das estrelas diz que de hoje até fim do mês, as coisas ficam mais fáceis. Melhor horário do dia: 13h às 15h – hora de ouro pra receber notícia boa. Dica de sorte: Sorria pro espelho de manhã pra magnetizar ofertas legais. Números da sorte: 5, 19, 31, 42, 50, 57...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Hoje o horóscopo de Virgem sugere que é hora de deixar de lado críticas desnecessárias e concentrar-se no que realmente importa. Melhor horário do dia: 11h às 13h – top pra reunião ou rede de contatos. Dica de sorte: Organize a mesa de trabalho pra sorte fluir organizada. Números da sorte: 6, 13, 24, 38, 46, 55...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: As estrelas alinham pra você ver um desejo virar realidade – é mais algo bom que vai se realizar, e você finalmente pega o que espera. Melhor horário do dia: 14h às 16h – hora perfeita pra decisões que mudam tudo. Dica de sorte: Use uma pulseira ou colar azul pra atrair boa vibração e abrir caminhos. Números da sorte: 7, 15, 22, 36, 48, 59...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Em um lugar que você talvez precise ir, tipo trabalho ou compromisso, sua paciência vai ser testada pra valer. Melhor horário do dia: 10h às 12h – ideal pra resolver pendências e ganhar clareza mental. Dica de sorte: Beba um chá de camomila pela manhã pra manter a calma e atrair proteção. Números da sorte: 3, 12, 28, 41, 50, 57...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: Minha amiga(o) aventureira(o), rola uma baita chance de bater um objetivo legal que você tá de olho. Mas ó, depende de você mostrar garra. Melhor horário do dia: 16h às 18h – momento top pra persistir e colher resultados. Dica de sorte: Carregue uma moeda no bolso pra simbolizar prosperidade e sorte. Números da sorte: 5, 18, 27, 34, 46, 52...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Nos rolos pessoais que não tão fluindo como você quer Capricórnio, saiba que a sorte tá do seu lado agora e as coisas andam. Melhor horário do dia: 9h às 11h – hora de ouro pra negociar e avançar nos objetivos. Dica de sorte: Vista algo preto hoje pra fortalecer sua proteção e foco. Números da sorte: 9, 21, 33, 42, 55, 60...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: A vida tá cheia de portas abertas além das suas preocupações. Cultive uma vibe positiva que os desafios viram soluções fáceis. Melhor horário do dia: 13h às 15h – perfeito pra brainstorm e conexões inesperadas. Dica de sorte: Ouça uma música animada no carro pra elevar sua energia. Números da sorte: 1, 14, 25, 39, 47, 58...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Muita paciência e respirar fundo, pode rolar um papo na cabeça com lembranças que levam a comparações ruins e sem graça. Melhor horário do dia: 19h às 21h – ideal pra relaxar e receber boas notícias. Dica de sorte: Acenda uma vela branca à noite pra limpar energias e chamar o bem. Números da sorte: 4, 16, 29, 38, 51, 56...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

