Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (25/01) para o seu signo

Autor: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Sob o domínio de Marte, se o esgotamento estelar está te abatendo no corpo e na mente, os astros sugerem que você se entregue ao repouso universal agora. Busque diálogos intensos e próximos que revitalizem seu núcleo. Nível de sorte: alto. O período ideal é entre 14h e 16h, quando esse... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: Com Vênus girando em sintonia, este sábado reserva uma jornada de alegria celestial que te incentiva a ponderar metas materiais. Otimismo afrodítico clareia rotas serenas, e você vai contar com energias que correm suaves. Nível de sorte: alto. Desperte isso das 10h às 12h, quando essas vias estelares... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Hoje, Mercúrio bate asas gêmeas para um dia em que suas paixões roubam a cena astral. Gêmeos, empolgue-se investindo tudo em algo que traz prazer, ao lado de alguém que amplifica o fulgor. Com sorte média, o momento estelar é 13h às 15h, quando surge uma animação que pode... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: Câncer, com a Lua em sextil fluindo leve no seu firmamento, os céus te convidam a repor as energias por completo. Sobretudo se você prioriza os demais antes de si. Hoje, mude o fluxo cósmico: direcione a atenção para o seu eu. Nível de sorte: alto. Das 20h às 22h é o auge lunar perfeito, ótimo... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Leão, Sol brilhante em conjunção afetuosa te chama a curtir instantes com entes caros ou companheiros, arrumando pensamentos no entardecer para mapear caminhos celestes aos seus anseios. Com sorte média, o melhor slot é das 17h às 19h. Ali, pode surgir um esquema genial imprevisto para... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Sua fantasia mercurial irrompe em inventividade máxima hoje, Virgem. Solte estresses com algo completamente inusitado e restaure vigor para um equilíbrio estelar supremo. Das 11h às 13h é o slot top, com sorte alta para quebrar padrões tediosos. Além disso, se for encontrar gente, maximize o... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Vênus em oposição avisa: nesse dia, oculte temas pessoais sob manto cósmico, seja genuíno(a) e obedeça ao coração sem dobrar a influências. Libra, evite surpresas solares que desarrumem suas agendas. A previsão indica sorte média e o melhor momento das 14h às 16h, perfeito para... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Hoje, Plutão te transborda com entusiasmo voraz e magnetismo empático cativante, atraindo chamadas seletivas para festas vibrantes com espíritos alegres e eletrizantes. Com sorte alta, seu magnetismo escorpiano, cortante como toxina, se torna o foco mesmerizante de... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: Neste preciso momento, Júpiter amplia sua perspectiva prática e ousada para persuadir indecisos obstinados de que a trilha que almeja é segura e perfeita. Hoje, o slot top é das 9h às 11h, com sorte alta, quando a fé deles sobe como seta no ar, e seus projetos se solidificam no... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Perceba que hoje, Saturno presenteia com serenidade intensa e contentamento sincero junto a quem ama. Capricórnio, você vai nutrir vínculos profundos e firmes em uma descompressão total que alimenta a alma determinada e refortalece suas bases internas. Com sorte alta, das 13h às 15h é... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Hoje, Urano te solta com faíscas insurgentes para gozar os deleites mais devidos e profundos com quem realmente adora. Aquário, ignore a pressa habitual dos dias comuns e afunde na tranquilidade particular que os astros guardam só para sonhadores como você. Sorte média auxilia entre... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Netuno vai correr hoje como correnteza encantada para renovar seus laços com quem se preocupa contigo. Elas formam o poço real de energia contra o tumulto universal. Logo, Peixes, desespere-se fundo e troque alegrias leves, com a intuição no leme do dia. A sorte alta vai impulsionar... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

