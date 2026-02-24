Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (24) para o seu signo

Autor: Horóscopo Sideral
ÁRIES - 21 de março a 20 de abril
Áries: Ei, Áries, o cosmos tá injetando uma vibe de pura alegria e satisfação no seu dia, ativando aquela energia que realiza sonhos. Melhor horário do dia: 14h-16h. Dica de sorte: Use vermelho no look (pra manifestar conquistas).O que evitar hoje: Decisões precipitadas sem pausar.Números da sorte: 1 - 57 - 13 - 49 - 22 - 60 ...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.
TOURO - 21 de abril a 20 de maio
Touro: Fala, Touro, Vênus tá mostrando pro seu coração guiar o barco hoje; solte as amarras e veja o dia virar épico, com bônus cósmicos inclusos! Melhor horário do dia: 10h-12h. Dica de sorte: Vista algo verde para trair prosperidade. O que evitar hoje: Ignorar sinais do corpo.Números da sorte: 2 - 18 - 25 - 36 - 49 - 57 ...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.
GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho
Gêmeos: Oi, Gêmeos, Mercúrio pode te jogar num mar de pensamentos ou emoções negativas no início do dia, mas o céu clareia rapidinho! Melhor horário do dia: 18h-20h.Dica de sorte: Anote 3 gratidões para poder usar a seu favor. O que evitar hoje: Ruminar o negativo. Números da sorte: 16 - 7 - 28 - 39 - 44 - 50 ...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.
CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho
Câncer: E aí, Câncer, a Lua te coroa com um dia estelar, derrubando barreiras em tarefas que pareciam impossíveis e importantes pra caramba! Melhor horário do dia: 12h-14h. Dica de sorte: Abrace alguém querido que apoia você. O que evitar hoje: Reagir no calor do momento.Números da sorte: 4 - 19 - 36 - 21 - 40 - 58 ...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.
LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto
Leão: Leão, o Sol ilumina soluções pros problemas que te rondam há tempos, e o dia vira pista pra acelerar assuntos pendentes! Melhor horário do dia: 15h-17h. Dica de sorte:Antes de fazer algo, equilibre a mente. O que evitar hoje: Acumular bagunça desnecessária. Números da sorte: 5 -10 - 28 - 14 - 39 - 47 ...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.
VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro
Virgem: Este dia destaca crescimento pessoal e equilíbrio interior. Sob a influência estratégica de Mercúrio, você pode organizar suas metas. Melhor horário do dia: 08h às 10h. Dica de sorte: Organize seu ambiente para atrair mais harmonia. O que evitar hoje: Autocrítica exagerada ou preocupação excessiva. Números da sorte: 04 - 15 - 23 - 31 - 39 - 48 ...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.
LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro
Libra: Libra, Vênus te manda focar só no bem-estar e caçar motivos pra sorrir. A sorte cósmica vira sua aliada e faz tudo rolar melhor que o esperado! Melhor horário do dia: 13h-15h. Dica de sorte: Vista algo rosa para manter o equilíbrio alto. O que evitar hoje: Ter pensamentos pessimistas. Números da sorte: 7 - 16 - 21 - 49 - 50 - 35...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.
ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro
Escorpião: Escorpião, Plutão deixa sua intuição alta praditar o start das prioridades, tornando o dia uma delícia! Melhor horário do dia: 16h-18h. Dica de sorte: Procure carregar consigo algo amarelo. O que evitar hoje: Procrastinar intuições. Números da sorte: 8 - 33 - 16 - 20 -47 - 59 ...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.
SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro
Sagitário: Sagitário, Júpiter turbina sua intuição ao máximo, desvendando respostas pros rolos complicados com maestria poderosa! Melhor horário do dia: 11h-13h.Dica de sorte: Não entre em discussões que não levam a nada. O que evitar hoje: Ignorar insights rápidos. Números da sorte: 9 - 15 - 28 - 57 - 40 - 36 ...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.
CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro
Capricórnio: Capricórnio, Saturno desperta ideias inusitadas pra vida pessoal e planos de trampo, mas pausa pra analisar tudo com precisão! Melhor horário do dia:10h-12h. Dica de sorte: Anote todas as ideias que tiver. O que evitar hoje: Impulsos sem análise. Números da sorte:10 - 16 - 22 - 26 - 31 - 47 ...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.
AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro
Aquário: Aquário, Urano pode complicar assuntos pessoais no início, mas vira pro positivo num piscar de olhos! Melhor horário do dia: 17h-19h. Dica de sorte: Medite 10 minutos antes de fazer algo. O que evitar hoje: Isolar-se de sabedoria alheia. Números da sorte: 11 - 46 -28 - 60 - 39 - 57 ...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.
PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março
Peixes: Possivelmente neste dia deva encarar obstáculos no caminho, mas você os vencerá com brilho no final! Melhor horário do dia: 19h-21h. Dica de sorte: aproveite cada minuto. O que evitar hoje: Egoísmo momentâneo.Números da sorte: 12 - 9 - 24 - 39 - 56 - 48 ...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.