Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (23/02) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

Autor: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Nesta segunda-feira, a previsão marca o início de uma nova semana que exigirá mais autocontrole da sua parte. Melhor horário do dia: entre 10h e 12h Dica de sorte: revise mensagens e acordos antes de responder. O que deve evitar hoje: discussões rápidas e respostas impulsivas. Números da sorte: 4 – 11 – 19 – 27 – 35 – 58...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: O horóscopo do dia para Touro anuncia um começo de semana voltado para decisões firmes e escolhas maduras. Melhor horário do dia: entre 14h e 16h Dica de sorte: confie na sua constância e não desvie dos seus valores. O que deve evitar hoje: insistir em algo que já mostrou não trazer retorno. Números da sorte: 6 – 18 – 24 – 33 – 42 – 55 ...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: O horóscopo de hoje para Gêmeos mostra que este é o momento para resolver pendências e encerrar capítulos. Melhor horário do dia: entre 9h e 11h Dica de sorte: finalize tarefas antigas antes de iniciar novas. O que deve evitar hoje: dispersão e promessas que não poderá cumprir. Números da sorte: 3 – 15 – 21 – 29 – 46 – 60 ...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: O início desta nova semana trará situações que contribuirão para seu crescimento, especialmente em questões práticas. Melhor horário do dia: entre 16h e 18h Dica de sorte: organize prioridades logo pela manhã. O que deve evitar hoje: alimentar preocupações antes de confirmar os fatos. Números da sorte: 8 – 17 – 26 – 34 – 49 – 57...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Este dia marca para você um começo de semana com necessidade de ajustes estratégicos. Metas podem exigir revisão. Melhor horário do dia: entre 11h e 13h

Dica de sorte: reavalie planos antes de confirmar compromissos. O que deve evitar hoje: orgulho excessivo ao receber conselhos. Números da sorte: 1 – 12 – 25 – 38 – 44 – 59...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: O horóscopo do dia orienta você a confiar no fluxo natural dos acontecimentos. O início da semana pede menos controle. Melhor horário do dia: entre 13h e 15h Dica de sorte: pratique a flexibilidade diante de mudanças. O que deve evitar hoje: insistir excessivamente em um único caminho. Números da sorte: 5 – 14 – 22 – 31 – 47 – 53...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Nesta segunda-feira, que marca o início de uma nova semana, a previsão mostra que você será colocada diante de uma escolha importante. Melhor horário do dia: entre 15h e 17h Dica de sorte: escute os outros, mas mantenha sua decisão final alinhada aos seus valores. O que deve evitar hoje: agradar a todos e ignorar suas próprias vontades. Números da sorte: 7 – 16 – 23 – 32 – 45 – 54...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Neste dia a previsão deixa claro que esta nova semana começa com foco em ação concreta. Pensar demais poderá atrasar seus planos. Melhor horário do dia: entre 8h e 10h Dica de sorte: transforme planos em atitudes práticas imediatamente. O que deve evitar hoje: procrastinação e excesso de análises. Números da sorte: 9 – 18 – 27 – 36 – 48 – 57...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: A segunda-feira inicia sua semana com movimento intenso e situações que exigirão jogo de cintura. Você conseguirá manter harmonia. Melhor horário do dia: entre 11h e 13h Dica de sorte: use o humor como ferramenta para resolver conflitos. O que deve evitar hoje: reagir com impaciência diante de contratempos. Números da sorte: 2 – 14 – 21 – 39 – 52 – 60...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: A previsão para Capricórnio anuncia uma abertura de semana marcada por notícias relevantes e aceleração dos acontecimentos. Melhor horário do dia: entre 17h e 19h Dica de sorte: mantenha-se disponível para receber informações importantes. O que deve evitar hoje: resistir às mudanças que já são necessárias. Números da sorte: 6 – 20 – 28 – 41 – 50 – 58...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Nesta jornada, que abre uma nova etapa semanal, a previsão astrológica para Aquário destaca avanços com boas perspectivas. Melhor horário do dia: entre 9h e 11h Dica de sorte: revise propostas e contratos com atenção redobrada. O que deve evitar hoje: negligenciar detalhes em acordos financeiros. Números da sorte: 5 – 13 – 24 – 37 – 46 – 59...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Segunda-feira, dia 23, marca para você o começo de uma semana mais favorável, especialmente nos assuntos pessoais. Melhor horário do dia: entre 14h e 16h Dica de sorte: valorize conquistas recentes e reconheça seu progresso. O que deve evitar hoje: duvidar da própria capacidade após tanto empenho. Números da sorte: 4 – 12 – 26 – 33 – 47 – 55...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

Leia Também