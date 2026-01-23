Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (23) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

Autor: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Hoje uma energia ardente desperta dentro de você, como se o universo soprasse coragem direto na sua alma. Marte ativa seu lado mais audacioso, elevando a sorte a um patamar poderoso, com chances de reviravoltas positivas. O melhor momento para agir é às 14h, quando sua... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: As vibrações venusianas envolvem o dia com conforto, charme e uma sensação de segurança gostosa. A sorte segue em ritmo constante, crescendo aos poucos, como algo que se constrói com calma. O pico acontece às11h, quando emoções e desejos se alinham. Por trás dessa tranquilidade, pode... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Sua cabeça funciona em modo turbo, cheia de ideias criativas e soluções rápidas. Mercúrio favorece conversas, decisões e insights fora do comum. A sorte está alta e o melhor horário é às16h, quando tudo flui com mais clareza. Fique atento(a): uma informação importante pode... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: O dia vem carregado de sensibilidade, conexões profundas e percepções afiadas. A sorte é moderada, mas cresce conforme você escuta sua intuição. Às 20h, as emoções se organizam melhor e trazem respostas. Esse movimento pode levar tanto à segurança quanto a revelações que talvez... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Seu brilho pessoal está impossível de ignorar hoje. Carisma, confiança e visibilidade caminham juntos, com sorte elevada e chances de reconhecimento. O auge acontece às 10h, momento perfeito para liderar e se posicionar. Se surgir algum desafio, encare com leveza: você tem jogo de cintura pra... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: O dia favorece análises, ajustes e foco total nos detalhes. Tudo o que estava confuso tende a se encaixar melhor agora. A sorte está em nível médio-alto, especialmente ligada à produtividade. Às 9h, sua mente estará afiada. Observe tudo de perto: pequenos detalhes podem fazer grande... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: O clima é de harmonia, diplomacia e boas conexões. A sorte está alta, ideal para resolver pendências, alinhar parcerias e buscar equilíbrio. O melhor horário é às15h. Caso algo saia do eixo, respire, reavalie e confie. Procure voltar pro meio e analisar tudo da melhor maneira. O cosmo vai te ajudar a... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Hoje é dia de mergulhar fundo e promover mudanças necessárias. A energia é intensa, mas extremamente favorável, com sorte elevada para renascimentos pessoais. O ponto alto ocorre às 22h, ótimo para reflexões e decisões importantes. Transformações feitas agora trarão mais... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: Uma sensação de expansão e otimismo toma conta do dia. Mesmo que algumas situações pareçam lentas, tudo começa a fluir melhor. A sorte é média-alta, com destaque para crescimento pessoal. Às 11h, aproveite para avançar sem medo. Manter o pensamento positivo será essencial para... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: O dia pede responsabilidade, foco e coragem para construir algo sólido. A sorte é equilibrada, ideal para iniciar projetos ou testar novos caminhos com cautela. O melhor horário é às 10h. Tudo o que você conquistar agora será fruto do seu esforço, inteligência e atitude firme, além de... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: O clima é de inovação e quebra de padrões. Ideias diferentes surgem do nada, trazendo soluções inesperadas. A sorte está alta e o auge acontece às 14h. Aproveita essa vibração pra sair da mesmice e fazer algumas coisas de forma diferente pra ter destaque. Isso vai te ajudar muito na... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Hoje o dia traz empatia, intuição e capacidade de resolver qualquer mal-entendido com suavidade. A sorte, por sua vez, é média-alta, especialmente para decisões emocionais e encerramentos. Às 10h, você terá mais clareza para superar obstáculos. Confie: o universo estará ao seu lado, dando... Veja a previsão do amor e mais clicando no nome do signo.

Leia Também