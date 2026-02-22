Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (22/02) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: A influência do seu regente, Marte, fortalece sua postura e incentiva você a se posicionar com firmeza. Melhor horário do dia: 09h30 às 11h. Dica de sorte: Use algo vermelho para ativar sua autoconfiança. Evite hoje: Discussões impulsivas e decisões tomadas no calor do momento. Números da sorte: 03 – 11 – 19 – 27 – 34 – 42 ...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: Com a energia harmoniosa de Vênus atuando sobre seu signo neste dia, você precisa cuidar do corpo. Melhor horário do dia: 14h às 16h. Dica de sorte: Conecte-se com a natureza para renovar suas energias. Evite hoje: Teimosia excessiva ou resistência a pequenas mudanças. Números da sorte: 05 – 12 – 21 – 28 – 36 – 44 ...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Sob a influência dinâmica de Mercúrio, neste dia você expressa ideias com clareza, criatividade e espontaneidade. Melhor horário do dia: 10h às 12h. Dica de sorte: Escreva seus objetivos para organizar a mente. Evite hoje: Dispersão e promessas que não poderá cumprir. Números da sorte: 07 – 13 – 18 – 25 – 32 – 41 ...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: O dia indica expansão de consciência e visão mais ampla do seu caminho. A influência sensível da Lua fortalece sua intuição. Melhor horário do dia: 16h às 18h. Dica de sorte: Acenda uma vela branca para fortalecer sua energia emocional. Evite hoje: Isolamento excessivo ou pensamentos pessimistas. Números da sorte: 02 – 09 – 17 – 24 – 30 – 38 ...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Com o brilho do Sol fortalecendo sua essência, hoje você percebe que ainda existem inúmeras coisas boas à sua frente. Melhor horário do dia: 11h às 13h. Dica de sorte: Use um acessório dourado para ativar sua autoconfiança. Evite hoje: Orgulho excessivo ou resistência a conselhos construtivos. Números da sorte: 01 – 10 – 22 – 29 – 37 – 45 ...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Signo de Virgem Hoje

Este dia destaca crescimento pessoal e equilíbrio interior. Sob a influência estratégica de Mercúrio, você pode organizar suas metas. Melhor horário do dia: 08h às 10h. Dica de sorte: Organize seu ambiente para atrair mais harmonia. Evite hoje: Autocrítica exagerada ou preocupação excessiva. Números da sorte: 04 – 15 – 23 – 31 – 39 – 48 ...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: O dia aponta para decisões importantes guiadas pela energia de Vênus. Siga os sinais que o universo apresenta. Melhor horário do dia: 15h às 17h. Dica de sorte: Ouça uma música que traga paz antes de tomar decisões. Evite hoje: Indecisão prolongada ou agradar a todos ao mesmo tempo. Números da sorte: 06 – 14 – 20 – 28 – 35 – 43 ...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: O domingo revela força emocional e disciplina intensificada. A vibração profunda de Plutão impulsiona mudanças estruturais na sua rotina. Melhor horário do dia: 18h às 20h. Dica de sorte: Pratique um momento de silêncio para fortalecer sua intuição. Evite hoje: Controle excessivo ou reações impulsivas. Números da sorte: 08 – 16 – 24 – 33 – 40 – 49 ...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: Este dia aponta crescimento da sua energia vital e entusiasmo renovado. Sob a influência expansiva de Júpiter, você amplia sua confiança. Melhor horário do dia: 13h às 15h. Dica de sorte: Planeje algo novo para as próximas semanas. Evite hoje: Prometer mais do que pode cumprir. Números da sorte: 09 – 17 – 26 – 34 – 41 – 50 ...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Este momento revela um momento poderoso de expressão pessoal. A influência estruturadora de Saturno fortalece sua maturidade emocional. Melhor horário do dia: 08h às 10h. Dica de sorte: Revise seus objetivos para fortalecer seu foco. Evite hoje: Rigidez excessiva ou dificuldade em demonstrar sentimentos. Números da sorte: 04 – 12 – 21 – 30 – 38 – 47 ...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Você terá carisma elevado e comunicação inspiradora. Com a energia inovadora de Urano ativando seu signo, você demonstra alegria. Melhor horário do dia: 16h às 18h. Dica de sorte: Faça algo diferente da sua rotina habitual. Evite hoje: Rebeldia desnecessária ou dispersão. Números da sorte: 07 – 15 – 23 – 32 – 40 – 48 ...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Você terá neste dia uma profunda análise emocional e crescimento interior. A vibração sensível de Netuno ajuda você a compreender melhor seus sentimentos. Melhor horário do dia: 19h às 21h. Dica de sorte: Ouça sua intuição antes de tomar decisões importantes. Evite hoje: Fugir da realidade ou adiar resoluções necessárias. Números da sorte: 02 – 11 – 20 – 29 – 36 – 45 ...Veja o amor, dinheiro e trabalho clicando no nome do signo.

